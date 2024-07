Portées par Mistral AI, les start-up françaises ont levé 912 millions d'euros en juin

Un total réalisé en 87 opérations. L'intelligence artificielle, les mobilités et la cybersécurité ont été les secteurs les plus prolifiques.

En juin, il y a l'intelligence artificielle et le reste. Ou plutôt Mistral AI et le reste. En effet, la pépite française de l'IA a conclu une levée de fonds de 468 millions d'euros. Un tour de table qui permet à l'ensemble de l'écosystème de boucler le mois de juin avec 912,4 millions d'euros levés via 87 opérations, soit le plus haut total observé depuis septembre 2023. Si on enlève le financement obtenu par Mistral AI, la french tech est parvenue à récolter 444,4 millions d'euros ce mois-ci, un montant globalement similaire à ceux de ces derniers mois.

Un quart des levées ne dépasse pas 1 million d'euros

Sans surprise, l'intelligence artificielle arrive en tête avec 488,5 millions d'euros levés en 3 opérations. Les mobilités (55,2 millions d'euros, 6 opérations) et la cybersécurité (52,1 millions d'euros, 4 opérations) complètent le podium. Avec 11 levées de fonds chacun, les secteurs du retail et de la biotech/greentech sont les plus actifs.

Portée par Mistral AI, l'intelligence artificielle arrive en tête au mois de juin. © JDN

En juin, les start-up françaises ont conclu 87 tours de table. Il faut remonter au mois d'octobre 2023 pour retrouver un total si élevé (88). Le mois a surtout été marqué par les nombreuses "petites" levées puisque 22 d'entre elles n'ont pas dépassé le million d'euros.

87 levées de fonds ont été recensées au mois de juin. © JDN

Enfin, la levée de fonds conclue par Mistral AI est le seul mega tour observé ce mois-ci. La deuxième opération la plus importante est signée Greenspot, spécialiste de la recharge des véhicules électriques qui a récolté 30 millions d'euros.