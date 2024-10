GreenGo lève 2,5 millions d'euros pour sa plateforme d'hébergements écoresponsables

Un financement qui devra permettre à la start-up d'investir dans la R&D et de recruter une directrice marketing ainsi que des développeurs.

Deuxième tour de table pour GreenGo. Après avoir rassemblé 1,2 million d'euros en 2022, cette start-up française qui a développé une plateforme pour réserver des logements écoresponsables annonce ce 24 octobre lever 2,5 millions d'euros auprès d'Inco Ventures, Climate Leaders Fast-Track, 4Ventures et de business angels. A noter qu'un emprunt de 500 000 euros porte le financement total à 3 millions d'euros.

Fondée en 2021, GreenGo a développé une plateforme de réservation d'hébergements. Comme Airbnb, mais à un (gros) détail près : les logements sont sélectionnés selon une centaine de critères (isolation du bâtiment, ampoules économes en énergie, chauffage basse empreinte, tri des déchets, mobilier durable…) qui permettent de leur attribuer une note d'écoresponsabilité.

100 000 nuitées réservées

GreenGo, qui prend une commission sur les réservations, a également intégré sur son site un moteur de recherche qui permet de sélectionner plusieurs filtres : des critères classiques (le prix, le nombre de chambres…), d'autres moins connus (comme la distance porte à porte ou la possibilité de faire du télétravail) et des filtres de durabilité (comme la présence à proximité de bornes de recharge pour véhicule électrique ou de magasins bio…). Au total, une bonne centaine de filtres sont proposés à l'utilisateur. "Le but, c'est de devenir la plateforme de réservation de voyage bas-carbone ultime", ambitionne Guillaume Jouffre, CEO et cofondateur.

Enfin, GreenGo permet aussi à ses utilisateurs de choisir le mode de transport adéquat selon trois critères : le prix, la durée du trajet et ses émissions de CO2. La start-up, qui revendique 3 millions d'utilisateurs actifs en 2024 et qui a franchi la barre des 100 000 nuitées réservées, vise la rentabilité en 2026. En attendant, elle compte profiter de ce nouveau financement pour "investir dans la R&D et pour recruter une directrice marketing et 2/3 développeurs", conclut le dirigeant.