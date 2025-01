Levée de fonds : en 2024, l'Ile-de-France a creusé l'écart avec les autres régions

En 2024, les start-up d'Ile-de-France ont attiré 67% des investissements, soit cinq points de plus qu'en 2023.

Le 7 janvier, le JDN présentait le bilan des levées de fonds en France en 2024 grâce à son traditionnel baromètre annuel. On apprenait alors que la French tech avait levé 7,22 milliards d'euros via 731 opérations (contre7,67 milliards d'euros en 786 opérations en 2023). Ce 13 janvier, le cabinet de conseil EY a lui aussi dévoilé une étude sur les chiffres du capital-risque en France en 2024.

Cette étude permet de retenir des enseignements complémentaires, notamment en termes de répartition géographique des levées de fonds. Avec 5,2 milliards d'euros récoltés, l'Ile-de-France concentre à elle seule 67% des fonds levés (sur une base de 7,77 milliards d'euros et non de 7,22 milliards d'euros, une différence que l'on doit aux différentes méthodes de calcul utilisées par le JDN et EY).

L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine sur le podium

En 2023, les start-up franciliennes avaient levé 5,13 milliards d'euros, ce qui représentait à l'époque 62% des investissements. En 2024, elles ont donc creusé l'écart avec les jeunes pousses des autres régions. La mega levée conclue par Verkor (850 millions d'euros en septembre 2023), dont le siège social se trouve à Grenoble, avait permis à la province d'équilibrer (un peu) le rapport de force.

L'Ile-de-France a concentré 67% des investissements en 2024. © EY

Derrière l'Ile-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes (748 millions d'euros) conserve sa deuxième place. La région a notamment pu compter sur Elise Energy, une start-up lyonnaise qui développe des carburants durables et qui a levé 120 millions d'euros. De son côté, la Nouvelle-Aquitaine (465 millions d'euros) grimpe d'une place par rapport à 2023 et complète le podium, notamment grâce aux 150 millions d'euros récoltés par The Exploration Company, un constructeur de capsules spatiales réutilisables basé à Mérignac. En queue de classement, la Corse (5 millions d'euros), les territoires d'Outre-mer (9 millions d'euros) et la Normandie (10 millions d'euros) sont les régions qui ont attiré le moins de fonds en 2024.

Le fait de voir l'Ile-de-France polariser la majorité des levées de fonds n'est évidemment pas une surprise. Par le passé, on a vu des écarts encore plus importants entre les start-up franciliennes et les autres start-up françaises : elles avaient notamment concentré 74% des investissements en 2022 et 80% en 2021.