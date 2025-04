Klaro lève 2 millions d'euros pour booster le pouvoir d'achat des salariés

Cette start-up permet notamment aux entreprises d'attirer et de fidéliser ses employés. Cette levée de fonds est complétée par un emprunt de 1 million d'euros.

On prend les mêmes et on recommence. Klaro annonce ce 10 avril lever 2 millions d'euros auprès d'Asterion, Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale. Ces trois investisseurs avaient déjà participé au premier tour de table de cette start-up française qui avait également récolté 2 millions d'euros en 2022. Comme il y a trois ans, la levée de fonds est accompagnée d'un emprunt de 1 million d'euros qui porte le financement total à 3 millions d'euros.

Fondé en 2020, Klaro vise à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, et notamment celui des salariés aux revenus modestes, grâce à une plateforme SaaS proposée en abonnement aux entreprises. La start-up, qui possède le statut de "société à mission", identifie les droits d'un employé parmi plus de 2 200 aides nationales et locales et répertorie les avantages internes à sa propre entreprise (convention collective, mutuelle, prévoyance...). Elle permet ainsi aux employés de compléter leurs revenus et aux employeurs d'attirer et de fidéliser ces derniers.

200 clients et 270 000 utilisateurs

A côté de sa plateforme, Klaro met à disposition de ses clients un conseiller pour accompagner les employés dans leurs démarches. En plus d'aider les salariés à identifier les aides et les avantages qu'ils sont en droit de revendiquer, la start-up a ajouté des outils à sa solution pour les aider à réduire leurs dépenses et optimiser leur budget. "On veut devenir une plateforme globale qui aide les travailleurs à gagner en pouvoir d'achat grâce à un accompagnement complet et personnalisé", annonce Cyprien Boutard Geze, CEO et cofondateur.

Klaro revendique 270 000 utilisateurs et 200 entreprises clientes, dont Décathlon ou encore Norauto. "Nos clients sont principalement des grandes entreprises avec des employés terrain qui ne possèdent pas forcément des revenus très élevés", indique le dirigeant. La levée de fonds doit permettre à Klaro d'accélérer son déploiement commercial auprès des entreprises qui comptent plus de 500 salariés. Des recrutements sont également prévus : "Actuellement on est 30. On sera une quarantaine d'ici la fin de l'année".