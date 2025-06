Seulement 199 millions d'euros : le financement de la French tech s'effondre en mai

Hors période estivale, il s'agit du plus faible total observé depuis mars 2020. La medtech, le retail et la cybersécurité ont été les secteurs les plus prolifiques.

Le financement des start-up françaises s'est contracté. Cette phrase, qu'on répète depuis près de deux ans et demi, sonne encore plus vraie pour le mois de mai 2025. En effet, les jeunes pousses de la French tech n'ont levé que 199 millions d'euros. Logiquement, le nombre de tours de table est lui aussi faible : seulement 28 opérations ont été recensées.

Une explication possible réside dans le nombre de week-ends prolongés survenus en mai : certains dirigeants ont peut-être préféré différer l'annonce de leur levée de fonds afin de lui assurer une meilleure visibilité. Mais tout de même. Si on met de côté les mois de juillet et août, il faut remonter à mars 2020 pour voir l'écosystème lever moins de 200 millions d'euros (170 millions récoltés à l'époque). Un autre temps : le premier confinement débutait, Ledger n'était pas encore une licorne, Doctolib détenait encore le record de la plus grosse levée de fonds de la French tech…

Malgré tout, quelques secteurs sont parvenus à se démarquer. La medtech arrive en tête avec 67,5 millions d'euros levés en 5 opérations. Le retail (38 millions d'euros ; 1 opération) et la cybersécurité (17,9 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium. Habituelles locomotives de l'écosystème en 2025, la fintech et la biotech/greentech déçoivent. Elles ont respectivement levé 0,27 million d'euros et 7 millions d'euros.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en mai 2025 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Medtech 67,5 0,3399 5 Retail 38 0,1913 1 Cybersécurité 17,9 0,0901 2 e-RH 11,5 0,0579 3 Biotech / Greentech 7 0,0352 2 Legaltech 5,5 0,0277 2 Energie 5 0,0252 1 Big Data 2,7 0,0136 1 Proptech 2 0,0101 1 Adtech / Martech / Publishers 2 0,0101 1 Mobilités 0,9 0,0045 1 Fintech 0,27 0,0014 1 Autres 38,34 0,193 7 Total général 198,61 1 28

Aucun méga tour n'a été recensé. La plus belle levée de fonds a été conclue par Veesion, spécialiste de la détection de vols à l'étalage qui a récolté 38 millions d'euros. De son côté, SafeHeal, qui est spécialisé dans la chirurgie digestive, a obtenu 35 millions d'euros.

Les levées de fonds de mai 2025 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Veesion 38 White Star Capital, Red River West, Bpifrance, KPN, Odyssée Venture, Verve Ventures, Founders Future Retail SafeHeal 35 Sofinnova Partners, M&L Healthcare, Gideon Strategic Partners Medtech SeqOne 20 Supernova Invest, Mérieux Equity Partners, Elaia, Omnes Medtech Orasio 16 Frst, Global Founders Capital (GFC), Expeditions Fund Cybersécurité Amplitude Studios 13,5 Bpifrance, Griffin Gaming Partners Autres Memority 13 Tikehau Capital Autres Didask 10 AVP, Citizen Capital, Maif Impact, JuneX, Takara Capital e-RH Quobly 6 Bpifrance Autres Kyrion.bio 5,5 HCVC, Verve Ventures, Entrepreneur First, Saras Capital, Business Angels Medtech Riverse 5 Serena (Racine2), Alven,K Fund, Speedinvest Biotech / Greentech Tilt Energy 5 Daphni, Founders Future, Ventech Energie Dastra 4,3 C4 Ventures, Adnexus Legaltech Hemerion 4 Finorpa, Nord France Amorçage, Finovam Gestion, Capital Cell, Business Angels Medtech Ensweet 3 Mutuelles Impact, AG2R La Mondiale, Angels Santé, Nord France Amorçage, 50 Partners, Finovam, Good Only Ventures, Makesense Medtech Plakar 2,7 SeedCamp, Hello World VC, Irregular Expressions, Galion.exe, Kima Ventures, OPRTRS CLUB, Purple Ventures, Pareto Holdings Big Data TamTam 2 Varsity, Kima Ventures, Business Angels Adtech / Martech / Publishers PyxiScience 2 Newfund, Invess Île-de-France Amorçage, Bpifrance, Business Angels Autres Mobile.club 2 Business Angels, Sowefund Autres Ecomer 2 Bpifrance, Mer Invest Biotech / Greentech Danim 2 business angels Proptech Alta Ares 1,9 Expansion, Starburst Ventures, Durandal Capital, Apeiron, Better Angle, Kima, Apok, Business Angels Cybersécurité Noota 1,5 Blast, BPI Autres Legapass 1,2 Techmind, Adnexus, Business Angels Legaltech Kalent 1 Kima Ventures e-RH CleanMob 0,9 212Founders, MNF Ventures, Tremplin Capital Mobilités Wemet 0,5 Business Angels e-RH Novëm 0,34 Grenoble Angels Autres MutuaMea 0,27 business angels Fintech

A noter qu'avec 5 levées de fonds, la medtech est également le secteur le plus actif du mois de mai.