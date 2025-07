Le développeur de jeux mobiles Million Victories lève 40 millions de dollars

L'entreprise est principalement connue pour son jeu de stratégie 4x Million Lords qui compte 4 millions de téléchargements et 100 000 joueurs mensuels actifs.

Joli tour de table pour Million Victories. Le développeur français de jeux vidéo mobiles annonce ce 9 juillet avoir récolté 40 millions de dollars auprès du fonds d'investissement américain Haveli Investments. Un financement qui succède aux 6 millions d'euros levés en 2023 et aux 2,5 millions d'euros levés en 2021.

Fondé en 2017, Million Victories est connu pour avoir développé Million Lords, un jeu de stratégie 4x (un genre reposant sur l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination) disponible sur Android et iOS et qui compte 4 millions de téléchargements et 100 000 joueurs mensuels actifs.

"Le marché de la stratégie 4x génère 5 milliards d'euros de revenus annuels dans le monde. Sur ce segment, on est le premier acteur français et on veut entrer dans le top 10 mondial pour concurrencer les Américains et les Asiatiques", annonce Benoît Ducrest, cofondateur et CEO. A noter que Million Lords repose sur un modèle freemium avec achats intégrés.

Objectif 100 millions d'euros de revenus annuels

Pour se rapprocher des mastodontes du secteur comme FunPlus ou Lilith Games, Million Victories entend profiter de cette levée de fonds pour remplir plusieurs objectifs. "On compte se concentrer pleinement sur le développement de Million Lords. On vise 100 millions de téléchargements, 100 millions d'euros de revenus annuels et 1 milliard d'euros de revenus sur toute la vie du jeu".

La start-up lyonnaise compte conquérir de nouveaux joueurs en Asie. "Aujourd'hui, 40% de nos revenus proviennent de joueurs américains et 20% d'Allemagne et de France. On veut renforcer notre présence sur ces marchés mais aussi s'attaquer au Japon et à la Corée du Sud". En outre, Million Victories sortira "dans les prochaines années" une version PC de son jeu Million Lords qui sera compatible avec la version mobile.

Pour atteindre ces objectifs, l'entreprise annonce plusieurs recrutements. "On veut doubler nos effectifs d'ici trois ans pour passer de 35 à 70 collaborateurs en recrutant les meilleurs du secteur", prévient le dirigeant. Un poste est particulièrement ciblé, celui de game director.