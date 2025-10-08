Diffly lève 1,3 million d'euros pour démocratiser la win-loss analysis en Europe

La jeune pousse fondée par les créateurs de Multiposting et Javelo veut devenir la référence européenne de cette pratique qui permet aux entreprises de comprendre pourquoi elles gagnent ou perdent leurs clients et leurs deals.

Selon une étude Gartner, l'analyse de la satisfaction client, se résume souvent aux champs du CRM, erronés dans 90% des cas. C'est pour répondre à cette problématique que Julien Cohen-Roussey, Anne-Sophie Clément et David Guillermain ont créé Diffly en 2023, autour du concept de "win-loss analysis".

La start-up s'appuie sur une équipe d' entrepreneurs qui se connaissent depuis plus de dix ans. Après avoir participé à l'aventure Multiposting (revendue à SAP) puis fondé Javelo (rachetée par PSG Equity), le trio s'est entouré d'une équipe issue de ces deux sociétés. "On ne change pas une équipe qui gagne", sourit Julien Cohen-Roussey. "Nous avons relancé une aventure commune avec les mêmes et une vraie culture du B2B", avance-t-il.

Une première levée menée par 360 Capital

Ce 8 octobre, Diffly annonce une levée de 1,3 million d'euros, menée par le fonds 360 Capital, sans véritable roadshow. "Le fonds a eu un coup de cœur pour le projet - et c'était réciproque - et s'est positionné rapidement", confie le cofondateur, mettant en avant le côté serial entrepreneur du trio. Une quinzaine de business angels, pour la plupart des entrepreneurs expérimentés, s'associent au tour de table, avec des tickets compris entre 5 000 et 50 000 euros. Le tour de table est également complété par un financement de Bpifrance à hauteur de 400 000 euros.

Jusqu'ici, la jeune pousse avait été autofinancée grâce aux fonds issus de la vente de Javelo. "Nous avons amorcé seuls, trouvé nos premiers clients et prouvé la traction avant d'ouvrir le capital", explique David Guillermain. Diffly a également été lauréate des programmes Wilco, Raise et Bpifrance, qui lui ont permis d'accélérer sa structuration.

La start-up ne communique pas sur son ARR, mais revendique une cinquantaine de clients, dont plusieurs belles références internationales comme Adobe ou Contentsquare. Elle vise une centaine de clients d'ici la fin de l'année.

Diffly se positionne sur le segment du win-loss analysis, une pratique courante aux Etats-Unis, mais encore marginale en Europe. Sa plateforme permet aux entreprises de comprendre pourquoi elles gagnent ou perdent un deal, grâce à la collecte et l'analyse continue de feedbacks clients et prospects. Selon une étude Gartner, les entreprises qui mettent en place une démarche rigoureuse et continue de win-loss analysis constatent une amélioration moyenne de 50% de leur taux de conversion.

"Toutes les entreprises se disent customer-centric, mais combien donnent à leurs clients une vraie place dans leur comité de direction ?", interroge David Guillermain. La solution se connecte aux principaux CRM du marché (Salesforce, HubSpot, PipeDrive, Odoo) et déclenche automatiquement des campagnes de feedback à chaque étape clé du cycle commercial. Les retours, quantitatifs ou qualitatifs, sont ensuite analysés par IA pour dégager des insights actionnables sur la stratégie produit, marketing ou commerciale.

"En B2B, la donnée client est souvent biaisée ou incomplète. A l'ère de l'IA, si la donnée est mauvaise, les conclusions le seront aussi. Nous intervenons en amont, pour recueillir la bonne donnée", insiste Julien Cohen-Roussey, pointant l'importance de la confiance à l'ère de l'IA.

Déjà active auprès d'entreprises internationales basées en Europe, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, Diffly vise désormais le leadership européen sur ce segment encore émergent. L'équipe, qui compte une vingtaine de collaborateurs, prévoit d'intensifier ses recrutements commerciaux et produits dans les prochains mois.