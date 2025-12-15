Club Employés lève 15 millions d'euros pour sa plateforme d'avantages salariés

La start-up revendique 10 000 entreprises clientes dont Calzedonia et Marie Blachère, pour 1,6 million d'utilisateurs.

Nouveau tour de table pour Club Employés. La start-up française, qui a développé une plateforme d'avantages salariés, annonce ce 15 décembre avoir levé 15 millions d'euros auprès de Verto. Elle avait déjà récolté 7 millions d'euros en mai 2022.

Fondé en 2016, Club Employés propose aux CSE et aux directions RH un outil qui centralise l’ensemble des avantages salariés comme les subventions, les chèques en ligne, les cartes cadeaux ou encore les formations. "On veut les aider à piloter leur politique d'avantages salariés pour qu'ils proposent la meilleure expérience aux collaborateurs de l'entreprise", explique Romain Rostagnat, cofondateur et CEO.

Club Employés a également développé un catalogue d'achats pour "permettre aux salariés de gagner en pouvoir d'achat via des remises sur divers biens et services", poursuit le dirigeant. "S'ils utilisent l'interface régulièrement, ils peuvent économiser entre 1 000 et 1 500 euros par an". A noter que Club Employés est présent physiquement dans 15 villes en France.

100 millions d'euros de CA en 2025

Rentable depuis 2024, la start-up, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, table sur 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Elle compte 10 000 entreprises clientes, "aussi bien des entreprises qui ont cinq collaborateurs que d'autres qui en ont plus de 10 000 comme Calzedonia ou Marie Blachère". Au total, elle revendique 1,6 million d'utilisateurs finaux.

La levée de fonds doit permettre à Club Employés de lancer de nouveaux produits, à commencer par des cartes titre-restaurant et des cartes bancaires professionnelles. La start-up entend aussi s'implanter au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie. "Ces pays n'ont pas de CSE mais les avantages salariés et le pouvoir d'achat restent des sujets importants", assure Romain Rostagnat. Enfin, l'entreprise va gonfler ses équipes pour passer de 350 collaborateurs à "450 ou 500 d'ici les douze prochains mois".