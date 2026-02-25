Desk lève près d'un million d'euros pour son logiciel de gestion d'espaces de coworking

La jeune pousse entend profiter de ce financement, qui contient une part de dette, pour renforcer ses équipes, se développer à l'international et atteindre 1 000 clients.

Premier tour de table pour Desk. La start-up montpelliéraine, spécialiste de la gestion des espaces de coworking, annonce ce 25 février avoir levé un million d’euros auprès de Baluchon, Bpifrance, la région Occitanie et de business angels. L’opération comprend une “petite” part de dette que l’entreprise n’a pas souhaité communiquer.

Fondée en 2021, Desk était à l’origine une plateforme pour aider les télétravailleurs à trouver un espace de travail à proximité de leur domicile. Mais en raison d’un "modèle économique fragile", la start-up "a dû opérer un pivot", explique Pierre-Louis Schnitzler, président et cofondateur.

200 espaces de coworking clients

C’est donc en 2024 que Desk réalise sa mue. La jeune pousse a développé un logiciel SaaS pour automatiser la gestion et la commercialisation des espaces de coworking. "On a conçu une solution tout en un pour faciliter la réservation et les paiements, intégrer la facturation, automatiser le contrôle des accès, organiser des événements au sein des espaces de coworking et pour analyser leurs données de performance", détaille le dirigeant.

A noter que Desk revendique plus de 200 espaces de coworking clients, répartis entre la France métropolitaine, la Guadeloupe et La Réunion. Son business model repose sur un abonnement à sa plateforme, dont le tarif varie selon les fonctionnalités retenues. Une première formule est proposée à partir de 39 euros par mois.

Rentable, la start-up entend profiter de ce nouveau financement pour renforcer ses équipes. "On va passer de 6 à 10 collaborateurs", annonce Pierre-Louis Schnitzler. Avec en ligne de mire un double objectif : se développer à l’international, notamment "en Suisse et en Belgique car la demande est forte", et atteindre les 1 000 clients.