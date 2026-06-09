Spécialiste de l'IA appliquée aux brevets, DeepIP rachète son concurrent allemand PatentMaker

DeepIP entend profiter de cette acquisition pour devenir un leader en Allemagne, premier marché européen dans le secteur de la propriété intellectuelle.

Les grandes annonces s'enchaînent pour DeepIP. Après avoir bouclé une levée de fonds de 25 millions de dollars au mois de mars, la start-up française, qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle pour accompagner les professionnels des brevets, annonce ce 9 juin acquérir son concurrent allemand PatentMaker.

Lancé officiellement en 2025, DeepIP a développé un assistant IA pour accompagner les avocats et les professionnels de la propriété intellectuelle sur tout le cycle de vie d'un brevet, de l'identification de l'invention jusqu'à son exécution, en passant par la rédaction, l'évaluation des risques, la recherche d'invalidité ou encore la génération de dessins. Cet assistant IA est alimenté par la réglementation et la jurisprudence liées aux brevets.

La start-up, qui possède des bureaux à Paris et à New York et dont le business model repose sur un abonnement SaaS, a jeté son dévolu sur PatentMaker pour renforcer sa présence sur le marché européen : "Nous avons une belle traction aux Etats-Unis, un peu moins en Europe, qui est un marché plus lent. L'Allemagne est le principal marché de la propriété intellectuelle en Europe et PatentMaker y est leader, avec une très forte pénétration auprès des professionnels du secteur. Cette acquisition nous permet de devenir de facto le leader en Allemagne et de disposer désormais d'une position forte en Europe et aux Etats-Unis", indique François-Xavier Leduc, CEO et cofondateur. Si le montant du rachat n’a pas été communiqué, il est "loin d’être négligeable" et s’élève à "plusieurs millions d’euros".

Un peu moins de 500 clients pour la nouvelle entité

Les deux tiers des équipes de PatentMaker, soit une vingtaine de personnes incluant les deux fondateurs, rejoignent la nouvelle entité, qui compte désormais près de 80 collaborateurs. DeepIP récupère également le portefeuille clients de PatentMaker, composé de plus de 70 entreprises, tandis que la start-up française en revendique près de 400 de son côté. Cette première acquisition marque une étape majeure pour DeepIP, qui affiche désormais ses ambitions : "Nous voulons tripler notre croissance sur le marché européen d’ici deux ans". D’autres opérations de ce type pourraient-elles suivre ? "Oui, c’est possible, le marché est en phase de consolidation", annonce François-Xavier Leduc.