Enlaye lève 5 millions de dollars pour son IA dédiée à la gestion des risques dans le secteur de la construction

La start-up entend profiter de ce financement pour gonfler ses effectifs et accélérer son développement commercial à l'international.

La start-up franco-américaine Enlaye, qui développe une plateforme d'intelligence artificielle dédiée à l'identification et à la gestion des risques dans les projets de construction, annonce ce 10 juin une levée de fonds de 5 millions de dollars. L'opération est menée par Glasswing Ventures et Link Ventures. Elle intervient moins de deux ans après un premier tour de table de 1,7 million de dollars réalisé en 2024.

Fondée en 2023, Enlaye, qui possède des bureaux en France et aux Etats-Unis, a développé une plateforme pour permettre aux constructeurs, maîtres d'ouvrage, promoteurs et autres acteurs de la construction de "lutter contre les risques contractuels, commerciaux et financiers", explique Philippe Rival, CEO et cofondateur. "L'immense majorité des données dans le secteur ne sont pas exploitées. Elles sont fragmentées entre des documents divers tels que des plans, des contrats, des rapports terrain…"

Concrètement, la start-up centralise ces données souvent dispersées pour automatiser l’analyse des risques dès la phase d’appel d’offres, évaluer l’adéquation entre un profil de risque et la rentabilité attendue, puis assurer le suivi des risques une fois le chantier lancé. L’objectif est de rendre ces risques plus lisibles et de mieux les anticiper, afin de limiter les surcoûts, les retards et les litiges potentiels.

Vinci parmi les clients

Si la solution s'adresse à l'ensemble des acteurs de la construction, ce sont surtout les constructeurs qui constituent la clientèle d'Enlaye. "On possède des clients dans trois pays : la France, les Etats-Unis et le Canada. On accompagne surtout des grands groupes dont Vinci", précise le dirigeant. A noter qu'en plus de sa plateforme, disponible via abonnement SaaS, la start-up peut détacher un membre de son équipe en interne auprès d'un client pour l'aider à se familiariser avec la solution et pour la personnaliser.

La levée de fonds doit permettre à Enlaye d’accélérer son développement commercial, notamment à l’international : "On va essayer de conquérir des clients dans d’autres marchés que ceux où nous sommes déjà présents", annonce Philippe Rival. Pour accompagner cette expansion, la start-up prévoit plusieurs recrutements : elle devrait passer d’une équipe de huit collaborateurs à une petite quinzaine d’ici la fin de l’année.