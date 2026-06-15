Bernard Arnault, Emmanuel Macron, IA, festival… Quels sont les temps forts attendus à VivaTech ?

La dixième édition de VivaTech se tiendra du 17 au 20 juin. 180 000 participants sont attendus, dont de nombreuses personnalités de la tech et du monde politique.

Rendez-vous désormais incontournable de la tech européenne, VivaTech aura lieu du 17 au 20 juin au Parc des expositions de la porte de Versailles (Paris). Pour cette dixième édition, 180 000 participants et 14 000 start-up sont attendus. L'année dernière, l'annonce d'un partenariat entre Mistral et Nvidia avait marqué les esprits. Cette année, quels seront les principaux temps forts du salon ?

Bernard Arnault et Maurice Lévy pour lancer les festivités

Le premier temps fort de cette dixième édition sera la cérémonie d'ouverture prévue le mercredi 17 juin à 9h15. A cette occasion, Bernard Arnault et Maurice Lévy monteront sur scène pour "revenir sur une décennie de transformation technologique et sur les opportunités qui s'offrent à nous".

Emmanuel Macron en habitué, Narendra Modi également présent

Comme souvent ces dernières années, Emmanuel Macron se rendra à VivaTech. Le président de la République, fidèle défenseur de la "start-up nation", est attendu le 18 juin sur la scène du Théâtre VivaTech. Il abordera "les enjeux majeurs qui façonneront l'avenir de l'IA et la place de l'Europe dans la compétition technologique mondiale", selon les équipes du salon. Le chef de l'Etat pourrait croiser Narendra Modi. En effet, le premier ministre indien sera également de la partie.

L'IA placée au cœur des débats

Sans grande surprise, l'intelligence artificielle occupera une place importante. C'est même le principal thème mis en avant sur le site de l'organisateur : "Cette année, à VivaTech, l'IA n'est pas un simple thème, c'est une réalité incontournable. On peut en discuter ou tenter de l'ignorer, mais on ne peut y échapper. Elle s'impose dans tous les secteurs de l'économie, mais maintenant que l'engouement initial s'estompe, l'heure des comptes a sonné". Le salon met également en avant dix autres thèmes dont la "souveraineté et l'éthique" ainsi que la "cybersécurité et la défense".

Yann LeCun, Léon Marchand, Jean-Charles Samuelian-Werve…

Pendant les quatre jours, de nombreuses personnalités vont se succéder porte de Versailles. Ce sera notamment le cas de Peter Steinberger (fondateur d'OpenClaw), Shantanu Narayen (directeur général d'Adobe) et de Joe Tsai (président d'Alibaba). Certains représentants de la tech française prendront également la parole, comme Yann LeCun (CEO d'AMI Labs), Jean-Charles Samuelian-Werve (CEO d'Alan) ou encore Eléonore Crespo (CEO de Pigment). A noter également la présence attendue du nageur Léon Marchand.

Une dernière journée transformée en festival

Traditionnellement, la dernière journée de VivaTech est réservée au grand public. L'édition 2026 ne dérogera pas à la règle avec une journée portes ouvertes prévue le 20 juin. Mais l'organisation indique que cette dernière sera "transformée en festival" et promet une "approche festive et immersive pour tous les âges" ainsi que de nombreuses "expériences spectaculaires" : vaisseaux spatiaux réutilisables, défilés de robots humanoïdes, des lentilles connectées remplaçant les écrans et les téléphones ou encore une pièce de Molière générée par IA.