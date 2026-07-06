Avec 1,3 milliard d'euros levés, la French tech signe un joli mois de juin

Il s'agit du deuxième total le plus important de l'année. La fintech, la biotech / greentech et le Web3 ont été les secteurs les plus prolifiques.

Avant la pause estivale, les start-up françaises ont enchaîné les annonces de levées de fonds. En juin, 41 d'entre elles ont annoncé avoir bouclé un tour de table, soit le deuxième meilleur mois de 2026 en nombre d'opérations, derrière mars (51). Au total, l'écosystème a levé 1,3 milliard d'euros. Là aussi, c'est le deuxième montant le plus élevé de l'année, après les 1,84 milliard d'euros collectés en mars. A la même période l'année dernière, la French tech avait rassemblé 704 millions d'euros en juin 2025.

Si le mois de juin a été aussi prolifique, on le doit en partie à Alan. La pépite tricolore spécialisée dans l'assurance santé a sécurisé 480 millions d'euros. Un financement qui place la fintech en tête du classement des secteurs (488 millions d'euros ; 2 opérations). Derrière, la biotech / greentech (187 millions d'euros ; 6 opérations) prend la deuxième place tandis que le Web3 complète le podium avec une seule levée de fonds au compteur, à savoir les 150 millions d'euros récoltés par le spécialiste de la finance décentralisée Morpho.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en juin 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Fintech 488 37,47% 2 Biotech / Greentech 187 14,36% 6 Web3 150 11,52% 1 Intelligence artificielle 55,1 4,23% 6 Foodtech 51 3,92% 1 Medtech 50,3 3,86% 4 Big Data 30 2,30% 1 Energie 17 1,31% 1 Mobilités 14,3 1,10% 2 e-RH 8,5 0,65% 1 Legaltech 8,2 0,63% 1 Adtech / Martech / Publishers 5,7 0,44% 2 Autres 237,4 18,23% 13 Total général 1302,5 100,00% 41

Au total, quatre méga tours ont été réalisés. Outre Alan et Morpho, Bionyra Pharma, qui développe des biothérapies destinées aux maladies inflammatoires, a levé 143 millions d'euros. De son côté, Quobly, qui tente de livrer son premier ordinateur quantique avant la fin de l'année 2026, a obtenu 115 millions d'euros.

Les levées de fonds de juin 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Alan 480 Prosus, Dara Holdings, Teachers Venture Growth, Index ventures Fintech Morpho 150 Paradigm, a16z crypto, Ribbit, Ledger Cathay, NJJ Capital, Bpifrance, Apollo, Circle Ventures, VanEck, Variant, Wintermute Ventures, Prelude, IOSG, Hashkey, Mirana, SBI Group, Business Angels, Strategic Partners Web3 Bionyra Pharma 143 Jeito Capital, Sofinnova Partners, Arkin Bio, Sanofi Ventures, Sixty Degree Capital, Vives Partners, Apollo Health Ventures Biotech / Greentech Quobly 115 Bpifrance, SEALSQ, STMicroelectronics, EIC Fund, Blast, ALIAD, Innovacom Autres Innovafeed 51 Creadev, QIA, Temasek, ABC Impact, ADM, French Food Capital Foodtech Alta Ares 50 Air Street Capital, Cherry Ventures, OTB Ventures, Harpoon Ventures, Starburst Venture, Expansion Autres Semble 35 Revaia, Partech, Mercia Ventures, Octopus Ventures Medtech Command AI 32 Blossom Capital, Saab, Expeditions Fund Intelligence artificielle Tsuga 30 Singular, General Catalyst, DST Global Partners, QuantumLight, Picus Capital, Databricks Ventures Big Data Innovorder 20 UL Invest, Business Angels Autres Eclipse 20 BNP Paribas, Noria, Wind Capital, Business Angels Biotech / Greentech Prophesee 20 Critical Path Ventures, IbioNext, 360 Capital Partners, Supernova Capital, Robert Bosch Venture Capital, Business Angels Autres AlpSemi 17 Yotta Capital Partners, SE Ventures, Navitas Semiconductor, Cycle Group Energie Flease 13 Partech Impact Mobilités Mendo 12 Ventech, Educapital, Ovni Capital, Tomcat Intelligence artificielle Tallano Technologies 10 Mirova, Bpifrance, Karista Biotech / Greentech Rocapine 8,5 Educapital, Daphni, Better Angle, Center Court Capital, Athletico Ventures, Ring Capital Medtech Wheere 8,5 Blast Club, Sofilaro, Éric Larchevêque, Business Angels Autres Linc 8,5 Headline, Resonance, Founders Future, Acadian Ventures, Adnexus, 50 Partners, Motier, 199 Ventures, Aonia, Better Angle, Clover, Business Angels e-RH Finovox 8,2 TX Ventures, Auriga Cyber Ventures, MTech Capital, Start Ventures, Force Over Mass, FDJ United Ventures, Blast Club, Groupe IMA, Vaex Capital, Super Capital, Side Angels Legaltech Green-Got 8 Crowdfunding (Crowdcube) Fintech Geocorail (Seacure) 7,4 Crédit Mutuel Impact, Truffle Capital, Business Angels Biotech / Greentech NP Company 6 Partech, Peugeot Invest, First Kind, Business Angels Intelligence artificielle Noa 5 Founders Future, Kima Ventures, Eden, Intuition Autres Sopht 5 Ternel, Axeleo Capital, Wind Capital, FDJ United Ventures Biotech / Greentech Blyyd 5 Meridiam Autres Uncovr 4,7 Index Ventures, Seedcamp, No Label Ventures, Entrepreneurs First, Frst, Business Angels Medtech Kyber 4,3 Lightspeed Venture Partners, Ovni Capital, Kima Ventures Autres CardNexus 3,5 Piton Capital, Aquiti, Motier Ventures, Financière St James, OPRTRS Club, Kima Ventures, F4, Business Angels Autres Rematch 3 Bpifrance, Intervalle Capital, Stéphanie Gottlib-Zeh, Rightbear Holding Adtech / Martech / Publishers Concord 2,7 Drysdale Ventures, Motier Ventures, Better Angle, Andreessen Horowitz, Business Angels Adtech / Martech / Publishers Upstream 2,6 Y Combinator, Connect Ventures, Business Angels Intelligence artificielle Beams 2,1 Investessor, Yvelines Essonne Saclay Invest, Paris Saclay Business Angels, Family Offices, Business Angels Medtech Builder Assist 2 N.A. Autres Osmo X 2 Expansion Ventures (Audacia), Rymdkapital, Business Angels Autres MySunBed 1,6 Family offices, Business Angels Autres Hit Mag 1,6 Lita.co, UI Investissement, Satt Ouest Valorisation, Bpifrance, Finistère Angels, Business Angels 35 Biotech / Greentech Mobioos 1,3 Bombellii Ventures, Business Angels Intelligence artificielle NotiPark 1,3 NewSchool VC, N1 Fund, Sowefund, Business Angels Mobilités Eledone 1,2 Wind Capital, Business Angels Intelligence artificielle Loumo 0,5 Business angels Autres

Enfin, l'intelligence artificielle et la biotech / greentech ont été les secteurs les plus actifs de juin avec six levées de fonds chacun.