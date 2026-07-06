Avec 1,3 milliard d'euros levés, la French tech signe un joli mois de juin
Il s'agit du deuxième total le plus important de l'année. La fintech, la biotech / greentech et le Web3 ont été les secteurs les plus prolifiques.
Avant la pause estivale, les start-up françaises ont enchaîné les annonces de levées de fonds. En juin, 41 d'entre elles ont annoncé avoir bouclé un tour de table, soit le deuxième meilleur mois de 2026 en nombre d'opérations, derrière mars (51). Au total, l'écosystème a levé 1,3 milliard d'euros. Là aussi, c'est le deuxième montant le plus élevé de l'année, après les 1,84 milliard d'euros collectés en mars. A la même période l'année dernière, la French tech avait rassemblé 704 millions d'euros en juin 2025.
Si le mois de juin a été aussi prolifique, on le doit en partie à Alan. La pépite tricolore spécialisée dans l'assurance santé a sécurisé 480 millions d'euros. Un financement qui place la fintech en tête du classement des secteurs (488 millions d'euros ; 2 opérations). Derrière, la biotech / greentech (187 millions d'euros ; 6 opérations) prend la deuxième place tandis que le Web3 complète le podium avec une seule levée de fonds au compteur, à savoir les 150 millions d'euros récoltés par le spécialiste de la finance décentralisée Morpho.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Fintech
|488
|37,47%
|2
|Biotech / Greentech
|187
|14,36%
|6
|Web3
|150
|11,52%
|1
|Intelligence artificielle
|55,1
|4,23%
|6
|Foodtech
|51
|3,92%
|1
|Medtech
|50,3
|3,86%
|4
|Big Data
|30
|2,30%
|1
|Energie
|17
|1,31%
|1
|Mobilités
|14,3
|1,10%
|2
|e-RH
|8,5
|0,65%
|1
|Legaltech
|8,2
|0,63%
|1
|Adtech / Martech / Publishers
|5,7
|0,44%
|2
|Autres
|237,4
|18,23%
|13
|Total général
|1302,5
|100,00%
|41
Au total, quatre méga tours ont été réalisés. Outre Alan et Morpho, Bionyra Pharma, qui développe des biothérapies destinées aux maladies inflammatoires, a levé 143 millions d'euros. De son côté, Quobly, qui tente de livrer son premier ordinateur quantique avant la fin de l'année 2026, a obtenu 115 millions d'euros.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Alan
|480
|Prosus, Dara Holdings, Teachers Venture Growth, Index ventures
|Fintech
|Morpho
|150
|Paradigm, a16z crypto, Ribbit, Ledger Cathay, NJJ Capital, Bpifrance, Apollo, Circle Ventures, VanEck, Variant, Wintermute Ventures, Prelude, IOSG, Hashkey, Mirana, SBI Group, Business Angels, Strategic Partners
|Web3
|Bionyra Pharma
|143
|Jeito Capital, Sofinnova Partners, Arkin Bio, Sanofi Ventures, Sixty Degree Capital, Vives Partners, Apollo Health Ventures
|Biotech / Greentech
|Quobly
|115
|Bpifrance, SEALSQ, STMicroelectronics, EIC Fund, Blast, ALIAD, Innovacom
|Autres
|Innovafeed
|51
|Creadev, QIA, Temasek, ABC Impact, ADM, French Food Capital
|Foodtech
|Alta Ares
|50
|Air Street Capital, Cherry Ventures, OTB Ventures, Harpoon Ventures, Starburst Venture, Expansion
|Autres
|Semble
|35
|Revaia, Partech, Mercia Ventures, Octopus Ventures
|Medtech
|Command AI
|32
|Blossom Capital, Saab, Expeditions Fund
|Intelligence artificielle
|Tsuga
|30
|Singular, General Catalyst, DST Global Partners, QuantumLight, Picus Capital, Databricks Ventures
|Big Data
|Innovorder
|20
|UL Invest, Business Angels
|Autres
|Eclipse
|20
|BNP Paribas, Noria, Wind Capital, Business Angels
|Biotech / Greentech
|Prophesee
|20
|Critical Path Ventures, IbioNext, 360 Capital Partners, Supernova Capital, Robert Bosch Venture Capital, Business Angels
|Autres
|AlpSemi
|17
|Yotta Capital Partners, SE Ventures, Navitas Semiconductor, Cycle Group
|Energie
|Flease
|13
|Partech Impact
|Mobilités
|Mendo
|12
|Ventech, Educapital, Ovni Capital, Tomcat
|Intelligence artificielle
|Tallano Technologies
|10
|Mirova, Bpifrance, Karista
|Biotech / Greentech
|Rocapine
|8,5
|Educapital, Daphni, Better Angle, Center Court Capital, Athletico Ventures, Ring Capital
|Medtech
|Wheere
|8,5
|Blast Club, Sofilaro, Éric Larchevêque, Business Angels
|Autres
|Linc
|8,5
|Headline, Resonance, Founders Future, Acadian Ventures, Adnexus, 50 Partners, Motier, 199 Ventures, Aonia, Better Angle, Clover, Business Angels
|e-RH
|Finovox
|8,2
|TX Ventures, Auriga Cyber Ventures, MTech Capital, Start Ventures, Force Over Mass, FDJ United Ventures, Blast Club, Groupe IMA, Vaex Capital, Super Capital, Side Angels
|Legaltech
|Green-Got
|8
|Crowdfunding (Crowdcube)
|Fintech
|Geocorail (Seacure)
|7,4
|Crédit Mutuel Impact, Truffle Capital, Business Angels
|Biotech / Greentech
|NP Company
|6
|Partech, Peugeot Invest, First Kind, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Noa
|5
|Founders Future, Kima Ventures, Eden, Intuition
|Autres
|Sopht
|5
|Ternel, Axeleo Capital, Wind Capital, FDJ United Ventures
|Biotech / Greentech
|Blyyd
|5
|Meridiam
|Autres
|Uncovr
|4,7
|Index Ventures, Seedcamp, No Label Ventures, Entrepreneurs First, Frst, Business Angels
|Medtech
|Kyber
|4,3
|Lightspeed Venture Partners, Ovni Capital, Kima Ventures
|Autres
|CardNexus
|3,5
|Piton Capital, Aquiti, Motier Ventures, Financière St James, OPRTRS Club, Kima Ventures, F4, Business Angels
|Autres
|Rematch
|3
|Bpifrance, Intervalle Capital, Stéphanie Gottlib-Zeh, Rightbear Holding
|Adtech / Martech / Publishers
|Concord
|2,7
|Drysdale Ventures, Motier Ventures, Better Angle, Andreessen Horowitz, Business Angels
|Adtech / Martech / Publishers
|Upstream
|2,6
|Y Combinator, Connect Ventures, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Beams
|2,1
|Investessor, Yvelines Essonne Saclay Invest, Paris Saclay Business Angels, Family Offices, Business Angels
|Medtech
|Builder Assist
|2
|N.A.
|Autres
|Osmo X
|2
|Expansion Ventures (Audacia), Rymdkapital, Business Angels
|Autres
|MySunBed
|1,6
|Family offices, Business Angels
|Autres
|Hit Mag
|1,6
|Lita.co, UI Investissement, Satt Ouest Valorisation, Bpifrance, Finistère Angels, Business Angels 35
|Biotech / Greentech
|Mobioos
|1,3
|Bombellii Ventures, Business Angels
|Intelligence artificielle
|NotiPark
|1,3
|NewSchool VC, N1 Fund, Sowefund, Business Angels
|Mobilités
|Eledone
|1,2
|Wind Capital, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Loumo
|0,5
|Business angels
|Autres
Enfin, l'intelligence artificielle et la biotech / greentech ont été les secteurs les plus actifs de juin avec six levées de fonds chacun.