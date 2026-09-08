Les start-up françaises ont levé 314 millions d'euros en juillet et août
Un total atteint en 32 opérations. La medtech, l'intelligence artificielle et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.
L'été n'a pas été synonyme de pause pour toutes les start-up françaises : 32 d'entre elles ont annoncé une levée de fonds en juillet et en août. Pendant ces deux mois, habituellement calmes en termes de financement, les jeunes pousses de la French tech ont récolté 314 millions d'euros. A la même période, l'écosystème avait rassemblé 419 millions d'euros en 2025 et 299 millions d'euros en 2024.
Côtés secteurs, la medtech arrive en tête avec 68,9 millions d'euros levés via sept tours de table. Derrière, l'intelligence artificielle (47,1 millions d'euros ; 3 opérations) et la biotech/greentech (44,4 millions d'euros ; 6 opérations) complètent le podium. D'autres secteurs se sont avérés bien moins actifs, comme le retail ou le Web3 qui n'ont enregistré aucune levée de fonds.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Medtech
|68,9
|21,93%
|7
|Intelligence artificielle
|47,1
|14,99%
|3
|Biotech / Greentech
|44,4
|14,13%
|6
|Mobilités
|23
|7,32%
|1
|Cybersécurité
|11
|3,50%
|1
|Energie
|10
|3,18%
|1
|Fintech
|7,6
|2,42%
|2
|Legaltech
|6
|1,91%
|1
|IoT
|5,1
|1,62%
|1
|Proptech
|1,5
|0,48%
|1
|Autres
|89,6
|28,52%
|8
|Total général
|314,2
|100,00%
|32
Aucun méga-tour n'est venu rythmer l'été : les plus grosses opérations de juillet et août sont toutes restées sous la barre des 50 millions d'euros. La plus importante d'entre elles a été réalisée par Elixir Aircraft, fabricant d'avions légers en carbone, qui a obtenu 45 millions d'euros. De son côté, Cyllene Therapeutics, qui développe des thérapies géniques de précision pour traiter les maladies chroniques fréquentes, a collecté 33 millions d'euros.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Elixir Aircraft
|45
|Bpifrance, Odyssée Venture, Innovacom
|Autres
|Cyllene Therapeutics
|33
|GordonMD Global Investments, M Ventures
|Medtech
|Gradium
|26,3
|Nvidia, Business Angels
|
Intelligence artificielle
|Syntetica
|26,2
|Bpifrance, European Innovation Council, MAS Holdings, SWEN Capital Partners, Lululemon
|
Biotech / Greentech
|Chargepoly
|23
|Meridiam, Fideve Groupe
|Mobilités
|ZML
|17,5
|Kima Ventures, Clément Delangue, Solomon Hykes, Yann LeCun, LocalGlobe, The Twenty Minute VC, Julien Chaumond, Drysdale Ventures
|
Intelligence artificielle
|NeoCem
|17
|Crédit Mutuel Impact, Rev3 Capital, Nord France Amorçage, Finorpa, Cb Green
|Autres
|Lupin Dental
|15
|Fynveur, Other investors, Bpifrance
|Medtech
|Ascendance Flight Technologies
|14
|Bpifrance, Dassault, Expansion, Celeste Management, M Capital, Aris Occitane, Sowefund
|Autres
|Sensing AI
|12
|Vol-V, PI Invest
|
Biotech / Greentech
|Neverhack
|11
|Carlyle, IK Partners
|Cybersécurité
|Bohr Energie
|10
|Suma Capital, Irdi Capital Investissement, GSO Capital, Crédit Agricole
|Energie
|Brenus Pharma
|7,5
|Bpifrance, Angelor, Noshaq, Sambrinvest, Korea Omega Investment, UI Investissement, Crédit Agricole, Jaguar Biotech
|Medtech
|Womed
|7,1
|IRDI Capital Investissement, Cemag, Cantrak, Lita, Capital Cell
|Medtech
|Aria
|7
|115K, 13books Capital, Rev3 Capital, Nord France Amorçage, Finorpa, Cb Green
|Fintech
|Naaia
|6
|Ventech
|Legaltech
|Engo
|5,1
|Ventech, Odyssée Venture, Bpifrance
|IoT
|Click&Care
|5
|SWEN Capital Partners, InvESS Ile-de-France Développement
|Autres
|ColibriTD
|4
|Earlybird, Symbia, Titan Seed Fund
|Autres
|Panora
|3,3
|ISAI, Kima Ventures, 100IN, 199 Ventures, Business Angels
|
Intelligence artificielle
|En Carta Diagnostics
|3
|Blue Forest Ventures, Ring Capital, CentraleSupélec Venture, 50 Partners Health, Malakoff Umanis, Elaia
|Medtech
|Viraj Aero
|2,7
|Irdi, Climate Founders, ARTS, Ocseed, Bpifrance
|
Biotech / Greentech
|Stracker
|2,5
|Blast Club, Bpifrance
|Autres
|Hekat Fluidics
|2,4
|Business angels
|Medtech
|ArcSpace
|2
|DEPO Ventures, SCE Freiraum Ventures, IRDI Capital Investissement, Business angels
|
Biotech / Greentech
|Rivage
|1,5
|Kima Ventures, Business Angels
|Proptech
|Aptimiz
|1,4
|Demeter, Asterion, FO Marco & Co, Kinvest, BA Le Mans Sarthe Investissements
|Autres
|Apolownia
|1
|Lita, Bpifrance
|
Biotech / Greentech
|Twinsight
|0,9
|Business Angels
|Medtech
|Muodim
|0,7
|BRGM Invest, Iris Instruments
|Autres
|Aiffin
|0,6
|NC
|Fintech
|Remedy Metals
|0,5
|Bpifrance
|
Biotech / Greentech
Comme souvent ces derniers mois, la medtech a été le secteur le plus actif avec sept levées de fonds au compteur.