Les start-up françaises ont levé 314 millions d'euros en juillet et août

Un total atteint en 32 opérations. La medtech, l'intelligence artificielle et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.

L'été n'a pas été synonyme de pause pour toutes les start-up françaises : 32 d'entre elles ont annoncé une levée de fonds en juillet et en août. Pendant ces deux mois, habituellement calmes en termes de financement, les jeunes pousses de la French tech ont récolté 314 millions d'euros. A la même période, l'écosystème avait rassemblé 419 millions d'euros en 2025 et 299 millions d'euros en 2024.

Côtés secteurs, la medtech arrive en tête avec 68,9 millions d'euros levés via sept tours de table. Derrière, l'intelligence artificielle (47,1 millions d'euros ; 3 opérations) et la biotech/greentech (44,4 millions d'euros ; 6 opérations) complètent le podium. D'autres secteurs se sont avérés bien moins actifs, comme le retail ou le Web3 qui n'ont enregistré aucune levée de fonds.

Secteurs ayant levé le plus de fonds et juillet et août 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Medtech 68,9 21,93% 7 Intelligence artificielle 47,1 14,99% 3 Biotech / Greentech 44,4 14,13% 6 Mobilités 23 7,32% 1 Cybersécurité 11 3,50% 1 Energie 10 3,18% 1 Fintech 7,6 2,42% 2 Legaltech 6 1,91% 1 IoT 5,1 1,62% 1 Proptech 1,5 0,48% 1 Autres 89,6 28,52% 8 Total général 314,2 100,00% 32

Aucun méga-tour n'est venu rythmer l'été : les plus grosses opérations de juillet et août sont toutes restées sous la barre des 50 millions d'euros. La plus importante d'entre elles a été réalisée par Elixir Aircraft, fabricant d'avions légers en carbone, qui a obtenu 45 millions d'euros. De son côté, Cyllene Therapeutics, qui développe des thérapies géniques de précision pour traiter les maladies chroniques fréquentes, a collecté 33 millions d'euros.

Les levées de fonds de juillet et août 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Elixir Aircraft 45 Bpifrance, Odyssée Venture, Innovacom Autres Cyllene Therapeutics 33 GordonMD Global Investments, M Ventures Medtech Gradium 26,3 Nvidia, Business Angels Intelligence artificielle Syntetica 26,2 Bpifrance, European Innovation Council, MAS Holdings, SWEN Capital Partners, Lululemon Biotech / Greentech Chargepoly 23 Meridiam, Fideve Groupe Mobilités ZML 17,5 Kima Ventures, Clément Delangue, Solomon Hykes, Yann LeCun, LocalGlobe, The Twenty Minute VC, Julien Chaumond, Drysdale Ventures Intelligence artificielle NeoCem 17 Crédit Mutuel Impact, Rev3 Capital, Nord France Amorçage, Finorpa, Cb Green Autres Lupin Dental 15 Fynveur, Other investors, Bpifrance Medtech Ascendance Flight Technologies 14 Bpifrance, Dassault, Expansion, Celeste Management, M Capital, Aris Occitane, Sowefund Autres Sensing AI 12 Vol-V, PI Invest Biotech / Greentech Neverhack 11 Carlyle, IK Partners Cybersécurité Bohr Energie 10 Suma Capital, Irdi Capital Investissement, GSO Capital, Crédit Agricole Energie Brenus Pharma 7,5 Bpifrance, Angelor, Noshaq, Sambrinvest, Korea Omega Investment, UI Investissement, Crédit Agricole, Jaguar Biotech Medtech Womed 7,1 IRDI Capital Investissement, Cemag, Cantrak, Lita, Capital Cell Medtech Aria 7 115K, 13books Capital, Rev3 Capital, Nord France Amorçage, Finorpa, Cb Green Fintech Naaia 6 Ventech Legaltech Engo 5,1 Ventech, Odyssée Venture, Bpifrance IoT Click&Care 5 SWEN Capital Partners, InvESS Ile-de-France Développement Autres ColibriTD 4 Earlybird, Symbia, Titan Seed Fund Autres Panora 3,3 ISAI, Kima Ventures, 100IN, 199 Ventures, Business Angels Intelligence artificielle En Carta Diagnostics 3 Blue Forest Ventures, Ring Capital, CentraleSupélec Venture, 50 Partners Health, Malakoff Umanis, Elaia Medtech Viraj Aero 2,7 Irdi, Climate Founders, ARTS, Ocseed, Bpifrance Biotech / Greentech Stracker 2,5 Blast Club, Bpifrance Autres Hekat Fluidics 2,4 Business angels Medtech ArcSpace 2 DEPO Ventures, SCE Freiraum Ventures, IRDI Capital Investissement, Business angels Biotech / Greentech Rivage 1,5 Kima Ventures, Business Angels Proptech Aptimiz 1,4 Demeter, Asterion, FO Marco & Co, Kinvest, BA Le Mans Sarthe Investissements Autres Apolownia 1 Lita, Bpifrance Biotech / Greentech Twinsight 0,9 Business Angels Medtech Muodim 0,7 BRGM Invest, Iris Instruments Autres Aiffin 0,6 NC Fintech Remedy Metals 0,5 Bpifrance Biotech / Greentech

Comme souvent ces derniers mois, la medtech a été le secteur le plus actif avec sept levées de fonds au compteur.