Primo lève 8 millions de dollars pour sa plateforme qui centralise la gestion IT des entreprises

La jeune pousse couvre l'ensemble de la gestion informatique d'une entreprise : achat et gestion à distance du matériel, support IT, gestion des logiciels, des identités et des accès.

Deuxième tour de table pour Primo. La start-up française, qui a développé une solution regroupant l'ensemble des opérations IT des entreprises, annonce ce 22 septembre lever 8 millions de dollars auprès de Global Founders Capital et Headline. Elle avait déjà obtenu 3,2 millions de dollars en avril 2023, quelques mois après sa création.

Concrètement, Primo réunit sur une seule plateforme l'ensemble de la gestion informatique d'une entreprise : achat et gestion à distance du matériel, support IT, gestion des logiciels, des identités et des accès. "L'objectif est de centraliser l'intégralité du parc informatique de nos clients depuis un seul outil", indique Martin Pannier, cofondateur et CEO.

Primo intègre à sa plateforme des agents IA pour automatiser certaines tâches IT, comme l'onboarding d'un employé, en commandant son matériel, en configurant son ordinateur et en créant ses accès. "S'il a une question, un collaborateur peut obtenir une réponse instantanée directement dans ses outils de travail du quotidien, sans engorger les équipes IT qui sont souvent débordées", poursuit le dirigeant.

Objectif 7 millions d'euros d'ARR d'ici fin 2026

Primo revendique 400 clients, des start-up aux PME en passant par des scale-up, parmi lesquels figurent Theodo, Dust et Skello. Présente dans une dizaine de pays, la start-up réalise 40% de son activité à l'étranger. Son business model repose sur un abonnement SaaS assorti d’un système de licence. Primo perçoit également une commission sur l’achat de matériel informatique, mais cette source de revenus reste "peu significative", selon Martin Pannier.

La levée de fonds doit permettre à Primo d’accélérer son développement, avec l’objectif d’atteindre 7 millions d’euros d’ARR d’ici la fin de l’année. La start-up prévoit également de poursuivre son expansion à l’international, notamment aux Etats-Unis, et de renforcer ses effectifs pour accompagner cette croissance : "On est 40 actuellement, on devrait être une centaine d’ici la fin de l’année prochaine", conclut Martin Pannier.