Les salariés ont-ils le droit de regarder la Coupe du monde de football au travail ?

A l'approche de la Coupe du monde, tous les salariés vont être tentés de regarder leurs téléphones pendant leur temps de travail.

Tous les yeux seront braqués sur elle pendant un mois. Le 11 juin prochain, la Coupe du monde de football débutera par la rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud. La première des 104 rencontres qui vont rythmer le quotidien des millions d’amoureux du ballon rond du 11 juin au 19 juillet. Mais n'oublions pas qu'il va falloir continuer de travailler. Dans ce contexte particulier, le JDN a interrogé Souad Abdelbahri, avocate en droit du travail, afin d’évoquer les règles en vigueur pour les salariés.

Au risque d'en décevoir certains, la priorité doit rester votre emploi. "Un salarié n’a pas le droit de regarder un match pendant ses horaires de travail car il est censé travailler et être à la disposition de son employeur", rappelle l’avocate. De fait, le devoir de loyauté envers votre entreprise prime sur l’amour du sport. Toutefois, quelques cas précis permettent de profiter d’une rencontre en restant dans son bon droit.

"Sur son temps de pause, le salarié est libre de regarder un match sur son téléphone, il devra en revanche reprendre son poste à l'issue de sa pause", affirme Souad Abdelbahri. Pour rappel, le Code du travail impose une pause de 20 minutes aux salariés toutes les 6 heures de travail. Pas de quoi regarder un match complet mais suffisant pour se tenir au courant et profiter de quelques résumés.

"Dans certaines entreprises, il arrive que la direction organise des moments conviviaux pour visionner un match de l'Equipe de France par exemple. Si le responsable hiérarchique l'autorise officiellement, le salarié qui regarde le match avec ses collègues ne sera pas fautif.", conseille l’avocate. Si cette proposition peut faire grincer des dents, elle reste la plus sécurisante pour un salarié.

Mais que se passe-t-il si vous décidez de tenter de cumuler football et travail ? Quid d’éventuelles sanctions ? "La sanction doit être proportionnée à la faute commise. S'agissant d'un match que le salarié regarde sur son téléphone, dans la plupart des cas, le responsable ou les ressources humaines commenceront pas un rappel à l'ordre , à l'oral ou à l'écrit. La sanction peut-être plus ou moins importante selon la fonction du salarié, son dossier disciplinaire et le préjudice subi par l'entreprise", liste Souad Abdelbahri.

Et inutile de considérer le télétravail comme un échappatoire. "La même règle s'applique lorsque le salarié est en télétravail. Toutefois, il sera plus difficile pour l'employeur de démontrer que son salarié regarde un match pendant ses journées de télétravail.", note l’avocate.

Enfin, avec les horaires nocturnes de certaines rencontres, attention à la fatigue en arrivant sur son lieu de travail le lendemain. "La fatigue du salarié au travail lié à des matchs diffusés tardivement ne peut justifier un licenciement. En revanche, si cette fatigue entraîne des retards répétés, le salarié pourrait être sanctionné", conclut Souad Abdelbahri. Avec tous ces éléments en tête, vous avez désormais tout ce qu’il faut pour passer une bonne Coupe du monde.