Ne payez plus pour la TV et le téléphone avec cette offre Internet ultra-économique

Bouygues Telecom bouleverse les codes en lançant la première offre française sans TV ni téléphone fixe, à un prix défiant toute concurrence.

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video... Ces noms sont devenus familiers dans les foyers français. Cette révolution marque la fin d'une époque où le décodeur TV était le passage obligé pour regarder ses programmes favoris. Les habitudes des Français ont radicalement évolué ces dernières années. Le téléphone fixe, autrefois trônant fièrement dans nos salons, est devenu pour beaucoup un vestige du passé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : seuls 16% des Français l'utilisent encore quotidiennement. Quant à la télévision traditionnelle, elle cède progressivement du terrain face aux plateformes de streaming, avec 22% des foyers fibrés qui ne se servent même plus de leur décodeur TV.

Si Free avait marqué les esprits en 2002 avec sa Freebox révolutionnaire, c'est aujourd'hui Bouygues Telecom qui reprend le flambeau de l'innovation. L'opérateur a compris que la nouvelle génération de consommateurs recherche avant tout la performance et la simplicité, sans fioritures inutiles.

C'est dans ce contexte que Bouygues Telecom frappe un grand coup en lançant B&YOU Pure fibre. Cette nouvelle offre propose une approche radicalement différente : un accès internet ultra-performant, dépouillé de tout service superflu. Avec une connexion pouvant atteindre 8 Gbits par seconde en téléchargement et équipée du WiFi 6E, cette box promet des performances exceptionnelles pour tous les usages numériques modernes.

Pour une famille moyenne, cette vitesse de connexion permet de télécharger un film en 4K en quelques secondes, de jouer en ligne sans aucune latence, tout en permettant aux autres membres du foyer de travailler en visioconférence ou de sauvegarder leurs données dans le cloud, le tout simultanément et sans le moindre ralentissement.

L'information qui fait véritablement basculer cette offre dans une nouvelle dimension est son prix : 23,99 euros par mois, sans engagement et sans augmentation la deuxième année. Une tarification agressive qui devrait faire réagir les autres opérateurs du marché. Car c'est bien là une constante dans le secteur des télécoms français : quand l'un innove, les autres suivent, souvent avec des offres similaires permettant aux consommateurs de bénéficier de prix toujours plus compétitifs.

Pour l'heure, avec un débit similaire de 8 Gb/s, les autres opérateurs affichent des tarifs nettement plus élevés, même avec des offres promotionnelles. Free, pourtant réputé pour ses prix agressifs, propose son offre Free Ultra Essentiel à 39,99 euros par mois la première année, avant de passer à 49,99 euros. Du côté d'Orange, la Livebox Max Fibre démarre à 34,99 euros pendant six mois, pour grimper ensuite à 57,99 euros mensuels, avec un engagement d'un an à la clé. Quant à SFR, son offre Fibre Premium s'affiche à 44,99 euros par mois, sans engagement.