Comment le cloud français d'Amazon fait barrage au coronavirus

AWS France accompagne de nombreux clients dans la redéfinition de leur architecture cloud qu'ils soient confrontés à une baisse de leur activité ou à une hausse.

Lors d'une conférence de presse exceptionnelle le 17 mars, le jour même où devait se tenir l'AWS Summit Paris (annulé suite à l'épidémie de coronavirus), la direction d'AWS France a détaillé le plan mis en place dans l'Hexagone pour faire face à la situation. La France est un pays clé pour le cloud américain où il compte des dizaines de milliers d'entreprises clientes, dont 80% du Cac 40 et 75% du Next 40. Dans le pays, Amazon opère une région cloud répartie sur trois zones de disponibilité en Ile-de-France, mais aussi cinq points de présence réseau et des passerelles avec plusieurs grands opérateurs de data centers (Equinix et Telehouse à Paris, Interxion à Marseille).

Comment AWS compte-t-il assurer la continuité de ses activités en France, notamment le provisioning de nouvelles ressources cloud, à l'heure où les fournisseurs de composants serveur et d'équipements réseau ne livrent plus depuis déjà plusieurs semaines ? "Nos services ne sont pas impactés. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour nous préparer. Nous sommes certains de pouvoir continuer à répondre aux demandes de nos clients à la fois du point de vue de nos capacités IT et de nos ressources humaines", assure Julien Groues, country manager d'AWS France. "Une majorité de notre personnel en France a par ailleurs basculé en télétravail."

Une taille critique pour encaisser l'impact

Principal point fort mis en avant : le volume de ressources informatiques et réseau déployées. "Notre taille permettra de répondre y compris aux pics de charge pendant toute la période", assure Julien Groues. On pense évidemment aux applications collaboratives des télétravailleurs français, mais également aux services digitaux dans leur ensemble. "Face à la situation, beaucoup de clients nous sollicitent pour bénéficier de nos services d'accompagnement en revue d'architecture. Et ce, à la fois pour surmonter des hausses comme des baisses de trafic. Nous leur proposons des sessions de well architected revue (c'est-à-dire de bonnes pratiques d'architecture AWS, ndlr) pour absorber ces sujets."

"Les montées en charge brutales ou plus progressives sont les problématiques quotidiennes de nos architectes"

Et Stephan Hadinger, premium head of technology chez AWS France d'ajouter : "Les montées en charge brutales ou plus progressives sont les problématiques quotidiennes de nos architectes. En parallèle, l'ensemble de nos partenaires sont mobilisés pour faire en sorte que les applications soient élastiques."

Chez D2SI, l'un des principaux partenaires d'AWS en France, on constate "une forme de solidarité" des clients d'AWS à faire vivre les projets de déploiement amorcés. "Beaucoup avaient déjà une pratique du travail à distance. La bascule s'est bien passée. Du coup, l'activité se poursuit de manière pratiquement transparente", constate Domenico Di Cicco, directeur associé de la filiale de Devoteam. Même constat du côté des équipes AWS. "Nous n'avons pas observé de hausses particulières des appels vers notre service de support technique", dévoile Julien Groues. "La plupart des rendez-vous clients ont été basculés sur des solutions virtuelles. C'est un mode de fonctionnement auquel nous étions déjà habitués."

Un futur difficile à prévoir

Dans ce contexte, Amazon propose évidemment à ses clients son arsenal d'environnements collaboratifs : Workspace pour bénéficier de postes de travail virtuels accessibles aux salariés à domicile, Chime pour les réunions en ligne et la téléconférence, Amazon Connect pour déployer un centre d'appels virtuel taillé pour fonctionner en mode déporté. "Notre cloud offre en outre des services de traitement et de diffusion de flux vidéo en streaming (avec Amazon Kinesis Video Streams et AWS Elemental MediaLive, ndlr)", complète Julien Groues.

Qu'en est-il des prévisions d'AWS France en termes de trafic sur ses infrastructures cloud dans les prochains jours et prochaines semaines ? "Des entreprises vont mécaniquement enregistrer des hausses importantes d'activité avec un accroissement de la charge sur leurs applications, et inversement des baisses pour d'autres. A l'heure qu'il est, il est encore trop tôt pour dire dans quel sens ira la tendance", analyse le country manager d'AWS France.