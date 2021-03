Datacenter d'OVH en feu : une vingtaine de services cloud en panne

Cloud, E-mail, Anti-DDoS, CDN... Les pannes sont multiples. Le datacenter Strasbourg 2 d'OVHCloud est parti en fumée dans la nuit. Impactés par l'incendie, Strasbourg 1, 3 et 4 ne pourront être redémarrés aujourd'hui.

[Mise à jour le mercredi 10 mars 2021 à 12h07] Suite à un incendie qui s'est déclaré dans la nuit sur son site de Strasbourg, OVHCloud décompte une vingtaine de services actuellement en panne, notamment sur son datacenter Strasbourg 1 (SBG1) : Cloud, E-mail, Gestion de nom de domaine, CDN, Dedicated Cloud, Kubernetes, Anti-DDoS, VoIP, offres Microsoft... Après avoir arrêté l'onduleur électrique de SBG3, l'un des quatre datacenters impactés par l'incendie, les équipes d'OVHCloud ont pu pénétrer dans le centre de données pour vérifier l'état des serveurs. "Ils sont éteints, mais n'ont pas été impactés", indique Octave Klaba, PDG d'OVHCloud sur Twitter. "L'objectif est désormais de mettre sur pied un plan de redémarrage, au moins sur SBG3, SBG4, et peut-être SBG1. Pour ce faire, nous devons également vérifier les salles réseau." Quant à SBG2, il a été entièrement ravagé par les flammes.

Situé sur un ancien site du sidérurgiste ArcelorMittal dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg, l'incendie s'est déclenché à 0h40 dans la nuit du 9 au 10 mars. Mobilisant une centaine de pompiers et une quarantaine de véhicules, il a finalement été circonscrit aux alentours de 5h30 du matin. Les quelques collaborateurs présents sur site ont rapidement été pris en charge par les pompiers. Mais les dommages sont importants. Pour rappel, les serveurs d'OVH hébergent une majorité des sites en France.

Non, les données contenues dans les serveurs de SBG2 ne seront vraisemblablement pas récupérables.

Mais si vous utilisez le Backup FTP #OVH, vos sauvegardes sont dans un autre datacenter. (Les photos sont des pompiers) https://t.co/tRonks8qIw pic.twitter.com/EL5BcMjbc7 — Xavier Garreau (@xgarreau) March 10, 2021

Le feu a pris dans Strasbourg 2 (SBG2). Ce datacenter de cinq étages et 500m2 s'est embrasé. Les flammes montant à plusieurs dizaines de mètres. Inauguré en 2012, il possède une capacité de 12 000 serveurs. Il abrite une partie de la très stratégique offre Hosted Private Cloud ciblant les grands clients d'OVHCloud. Cette solution d'IaaS basée sur la technologie de virtualisation VMware est entièrement infogéree par les équipes du groupe. Il abrite également des serveurs dédiés utilisés par de nombreux sites web français comme socle d'hébergement.

S'exprimant sur Twitter, certains clients ayant omis de faire une sauvegarde de leurs données sur une autre infrastructure se retrouvent en difficulté. Ils ont tout perdu. Le feu s'est propagé à deux autres datacenters SBG1 et SBG3.

"Tout le monde est sain et sauf. Le feu a détruit SBG2. Une partie de SBG1 est détruite. Les pompiers ont pu protéger SBG3. Pas d'impact sur SBG4 ", a tweeté Octave Klaba, le fondateur d'OVHcloud, en désignant les différentes parties du site. Et de recommander, dans la foulée, à tous ses clients d'activer le "Disaster Recovery Plan". Il prévient : "On ne pourra pas relancer SBG1, SBG3 et SBG4 aujourd'hui. Tous nos clients sur ces centres de données sont susceptibles d'être impactés".

Notre site est actuellement injoignable suite à un grave incident chez notre hébergeur. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le service au plus vite. — data.gouv.fr (@datagouvfr) March 10, 2021

Le site data gouv a notamment prévenu sur Twitter qu'il était inaccessible depuis l'incident. Autres sites touchés : ceux d'Esri France, ou encore le CREPS Rhône-Alpes, les éditions Tissot, la Fédération des Médecins de France, Génération 5, le Kiosque So Press, Resoneo, l'Office de tourisme de Colmar... De multiples annonces sont faites sur le réseau social.