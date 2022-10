Exclu JDN : le projet secret du data center géant d'Amazon en Ile-de-France dévoilé

Le centre de données comptera 15 000 m2 de salles informatiques, pour une consommation totale de 83 MW. AWS a confié le projet à l'opérateur américain de data centers Cyrus One.

C'est un projet pharaonique mené dans le plus grand secret par Amazon Web Services (AWS), la filiale cloud d'Amazon. Après avoir lancé dès 2017 dans l'Hexagone une région cloud répartie sur trois data centers autour de Paris (chez Data4 à Marcoussis, Scaleway à Vitry-sur-Seine et Interxion à La Courneuve), AWS planche depuis plus d'un an sur la construction en Ile-de-France d'un centre de données qu'il prévoit d'occuper à 100% cette fois. Située dans l'Essonne, l'infrastructure en question doit représenter à terme 15 000 m2 de salles informatiques pour une puissance de 83 mégawatts (MW) selon nos informations. Une capacité qui en fera l'un des cinq plus gros centres de données en France.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique menée fin 2021. Selon plusieurs sources proches du dossier contactées par le JDN, il est mené par l'opérateur de data centers Cyrus One pour le compte d'AWS. Une fois en service, le centre de données sera commercialisé par le groupe américain à Amazon dans son intégralité, sous la forme d'un contrat de type single tenant building (STB) dans le jargon du secteur. Le site sera installé dans un ancien entrepôt situé au 1 boulevard Arago à Wissous.

Pour l'heure, une salle informatique sur six est déjà installée. Il s'agit du Data Hall 1 sur le plan ci-dessous. La prochaine phase du projet prévoit la mise en place de deux autres salles, Data Hall 2 et 4. Chacune sera accompagnée de deux zones techniques en extérieur qui regrouperont des groupes électrogènes en containers équipés de refroidissement, des cuves à fioul enterrées, des groupes froids et des locaux électriques contenant des onduleurs et batteries au plomb.

Plan issu du dossier de l'enquête publique réalisée en amont du projet. © Cyrus One

Au total, les trois premières salles représenteront 9 000 m2 pour une puissance électrique d'environ 50 MW. Restera ensuite à déployer les trois dernières salles prévues pour atteindre 15 000 m2 et 83 MW.

Conflit juridique entre la ville et la préfecture

Les permis de construire des salles 2 et 4 et de leurs locaux techniques associés ont été déposés auprès de la commune de Wissous en 2021. Ils ont fait l'objet de refus du maire le 18 août de la même année. Après un recours gracieux également rejeté par la ville début 2022, la préfecture de l'Essonne a déposé un déféré préfectoral le 15 avril 2022 auprès du Tribunal administratif de Versailles pour dénoncer le refus du permis de construire des deux salles informatiques. "Le jugement n'a pas encore été rendu", précise au JDN le cabinet du préfet.

"L'impact énergétique du projet n'est pas en ligne avec la politique de la mairie de Wissous en matière de lutte contre le réchauffement climatique"

"Nous n'avons rien contre l'implantation d'Amazon. En revanche, l'impact énergétique du projet (tel qu'il est décrit dans les permis de construire, ndlr) n'est pas en ligne avec la politique de la mairie en matière de lutte contre le réchauffement climatique", explique au JDN Laetitia Hamon, directrice de cabinet du maire de Wissous. Et Philippe De Fruyt, conseiller municipal et membre de l'opposition d'ajouter : "Cyrus One ne prévoit pas de récupérer la chaleur issue du datacenter et des groupes électrogènes de secours. S'ils venaient à fonctionner, ces derniers émettraient entre 380 et 480 degrés."

Plan issu du dossier de l'enquête publique réalisée en amont du projet. © Cyrus One

Pour celui qui est également président de l'association "Wissous notre ville", qui promeut la qualité de vie à Wissous, le dossier de Cyrus One ne tient pas la route. "Aux côtés de la chaleur fatale, il y a aussi la question des fumées émises par les groupes électrogènes et pour lesquelles rien n'est prévu en termes de cheminée ou de filtre. Le site est implanté à moins de cent mètres d'un accueil collectif pour mineurs. Ce n'est pas sérieux", insiste Philippe De Fruyt, avant d'ajouter : "Certes, Cyrus One note dans son dossier la présence d'un réseau de chaleur urbain à proximité, mais il ne propose rien pour s'y raccorder. Sachant qu'il faudrait que le conduit en question traverse deux autoroutes."

Accroître l'empreinte d'AWS

Reste à savoir à quoi pourra servir précisément le nouveau data center. Deux principales pistes existent. La première : accroître les ressources informatiques de la région France du cloud d'Amazon. Dans cette hypothèse, le centre de données pourrait être rattaché à l'une des trois zones de disponibilité de cette région. Avec le data center de Scaleway à Vitry-sur-Seine situé à moins de 8 kilomètres, il pourrait former une zone cloud à part entière. "C'est en effet la distance requise par AWS dans ce cas", nous confirme un acteur de l'écosystème. Seconde hypothèse : le centre de données de Wissous pourrait devenir le socle du futur cloud de confiance français sur lequel planche AWS en partenariat avec Atos.