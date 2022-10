Microsoft bascule 200 millions de clients sur Kubernetes

L'éditeur migre sa suite de productivité Microsoft 365 vers une nouvelle infrastructure cloud basée sur l'orchestrateur open source issu de la R&D de Google.

Dévoilée cet été, l'information est presque passée inaperçue. En plein mois d'août, Microsoft a annoncé la migration de l'architecture cloud supportant sa suite de productivité Microsoft 365 vers l'orchestrateur open source Kubernetes. Pour ce vaste projet, l'éditeur a opté pour le service de Kubernetes managé de son cloud public : AKS, pour Azure Kubernetes Service. "Ce n'est pas une mince affaire que de moderniser une offre de cette taille composée de multiples services cloud et impliquant des centaines d'équipes. Mais l'investissement devrait réduire considérablement nos coûts d'infrastructure en permettant de bénéficier des capacités d'automatisation et d'auto-dimensionnement des ressources IT offertes par Kubernetes", explique-t-on chez Microsoft (lire le blog post). Au dernier pointage, Microsoft 365 compte 200 millions d'utilisateurs mensuels.

Architecture Azure supportant les services cloud de Microsoft 365. © Microsoft

C'est une nouvelle étape dans la transformation du socle technique d'Office. Un chantier qui a débuté il y a plus de dix ans par la migration de la suite vers le cloud Azure. Il s'est poursuivi avec la réécriture des services monolithiques de Microsoft 365 en microservices plus facilement containerisables. Un projet toujours en cours. Pour préparer le saut vers AKS, l'éditeur a ensuite fait évoluer ce socle vers des containers logiciels Docker au format Windows. Principal avantage : ils permettent aux équipes de R&D de continuer à utiliser les technologies de développement du groupe, depuis le serveur d'applications IIS jusqu'aux fonctions de Windows en passant par le frameworks .Net.

Cap sur Linux

Partant de là, le processus de déploiement de nouvelles fonctionnalités a été profondément revu. La R&D de Microsoft 365 bénéficie désormais d'un environnement unifié de pipelines d'intégration et de livraison continues (CI/CD). Recourant au service Azure Pipelines, les packages de mise à jour sont containerisés avant d'être poussés dans Azure Container Registry. Ils sont ensuite déployés pour tester leur comportement sur des clusters AKS. "Ce n'est qu'une fois avoir passé tous les contrôles de validation qu'une mise à jour passe en préversion de développement avant d'être déployée", indique-t-on chez Microsoft. "Grâce à ce processus automatisé, la mise en production d'un nouveau développement ne prend plus que quelques secondes ou quelques minutes, au lieu de plus jours voire plusieurs semaines auparavant."

"Azure Kubernetes Service fournit un système d'exploitation hôte renforcé et optimisé pour gérer les correctifs hebdomadaires d'Office"

L'agilité de Kubernetes combinée à la gestion centralisée des capacités IT via AKS permettent au final à Microsoft de rationaliser les ressources de calcul et de stockage utilisées. Autre avantage : aux côtés des containers Windows, les développeurs d'Office ont la possibilité d'opter aussi pour des containers Linux, ces derniers étant également pris en charge par AKS. "Depuis que nous avons commencé [à faire tourner Microsoft 365 sur AKS], un nombre croissant d'équipes se sont formées au nouvel environnement et partagent des bonnes pratiques en vue d'onboarder à leur tour d'autres équipes et ainsi accélérer les migrations", souligne Marc Power, partner software architect au sein du l'entité Experiences & Devices de Microsoft.

Sécurité renforcée

La sécurité est un autre volet du projet. "AKS fournit un système d'exploitation hôte renforcé et optimisé pour gérer les correctifs hebdomadaires d'Office, automatiser la mise à jour des images de nœuds Kubernetes et piloter les calendriers de maintenance planifiés. Il facilite également l'interopérabilité avec les services Azure de sécurité, d'identité, de gestion des dépenses et des migrations", précise-t-on chez Microsoft.

En mai dernier, Kubernetes (K8s) fêtait son huitième anniversaire. Huit années qui auront permis de rendre l'orchestrateur open source incontournable. Conçu à l'origine par Google, K8s est la réécriture en Go de Borg, un système de clustering fait maison utilisé par le géant américain depuis des années pour supporter ses principaux services cloud : Google Search, Maps, Gmail, Youtube, etc. Selon le dernier baromètre annuel de la Cloud-Native Computing Foundation, les entreprises européennes étaient 69% à l'utiliser en situation réelle de production fin 2021, et 27% à affirmer le tester ou l'évaluer. Autant dire que l'adoption de Kubernetes est massive. Le choix de Microsoft s'inscrit par conséquent dans un mouvement de fonds en faveur de la technologie de Google. Il n'en représente pas moins une nouvelle étape dans la stratégie open source du groupe de Satya Nadella.