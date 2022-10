Matter : DigiCert va pouvoir certifier les produits des fabricants

MATTER. DigiCert devient la première autorité de certification à recevoir le feu vert de la Connectivity Standards Alliance pour l'émission de certificats Matter.

[Mis à jour le mardi 11 octobre 2022 à 17h00] Les fabricants voulant rendre leurs produits compatibles avec la norme Matter peuvent désormais s'adresser à DigiCert. L'autorité de certification privée américaine a été approuvée ce mardi 11 octobre par la Connectivity Standards Alliance pour accompagner les fabricants dans leur mise en conformité à grande échelle et certifier leurs appareils domotiques. Ce partenariat, qui vise à accélérer la mise sur le marché d'appareils certifiés Matter, présente notamment l'avantage pour les fabricants d'éviter d'investir dans la technologie, la maintenance, la main-d'œuvre et la conformité de leur certification interne. "L'arrivée de Matter dans le secteur de la domotique marque un tournant plein de promesses. Non seulement, ce standard améliore l'interopérabilité des appareils, mais il renforce également la sécurité et promet ainsi aux consommateurs des expériences plus fluides et plus sûres", a déclaré dans un communiqué Mike Nelson, vice-président de la sécurité IoT chez DigiCert.

Qu'est-ce que Matter ?

Matter est une norme destinée à simplifier l'installation et la configuration des objets connectés en domotique et à assurer la compatibilité entre eux, mais aussi avec les services des assistants vocaux. Les produits ont avec Matter un langage de communication commun. La norme a été initiée fin 2019 sous le nom de Connected Home over IP (CHIP) par Amazon, Apple, Google, en partenariat avec l'Alliance Zigbee (devenue Connectivity Standards Alliance, CSA).

Quels IoT avec Matter ?

Matter a avant tout été pensé pour la domotique. La Connectivity Standards Alliance, à l'origine de Matter, a approuvée en mai 2021 une première spécification afin que les membres puissent la tester sur une gamme variée de produits, allant des ampoules connectées aux stores, en passant par les systèmes de ventilation et de sécurité ou aux serrures connectées. La norme a officiellement été approuvée le 4 octobre 2022. A partir de novembre 2022, les appareils compatibles seront limités aux ampoules, prises et interrupteurs connectés, aux thermostats et stores intelligents et aux appareils multimédias, comme les téléviseurs.

Comment fonctionne la norme domotique Matter ?

Matter est basée sur IP pour garantir une couche d'interopérabilité et fonctionnera sur la bande de fréquence 2,4 GHz. Elle ne fonctionnera qu'en IPv6. Les objets connectés avec des adresses en IPv4 ne seront donc pas compatibles. Les appareils utiliseront le Bluetooth Low Energy pour leur mise en service dans un réseau Matter. Ensuite, ils communiqueront par Wifi ou Ethernet pour les applications à large bande passante et par Thread pour les applications à faible bande passante. La norme aura recours par ailleurs à la blockchain pour certifier la provenance de l'appareil et la sécurité des appareils. La sécurité devra être intégrée by design. Matter disposera d'un cryptage AES 128 bits des données entre les appareils et entre les appareils et le cloud. La communication cloud à cloud entre objets restera possible sans utiliser la norme.

Qui participe au lancement de Matter ?

Matter a été initiée par Amazon, Apple et Google, en partenariat avec l'association CSA, anciennement l'Alliance Zigbee. Pour le développement de Matter, ce sont 280 entreprises investies dans la maison intelligente travaillant ensemble pour améliorer l'interopérabilité de leurs plateformes domotiques. Les membres de l'association voulant participer au projet de rédaction du cahier des charges peuvent prendre part aux groupes de travail. Ainsi, on peut retrouver dans les groupes de travail des membres de Ikea, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (anciennement Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy, NodOn, Wulian...

Matter chez Netatmo

Netatmo a présenté au CES 2022 son premier produit Matter : un capteur de sécurité intelligent. Equipé d'un

capteur de contact et d'un détecteur de mouvement infrarouge, cet objet connecté vise à alerter l'utilisateur de l'ouverture de porte ou de fenêtre. Avec Matter, il peut entrer en interaction avec plusieurs autres produits connectés, quelle que soit leur marque et, par exemple, déclencher la mise en route du chauffage ou des lumières si une présence est détectée.