"Klaxoon dévoile son Board Hybrid pour le travail hybride"

Présent à VivaTech, Klaxoon lance une nouvelle version de son Klaxoon Board taillé pour le télétravail. Objectif : faciliter la collaboration en mode hybride. Dans le même temps, le Rennais dévoile une whiteboard room compatible.

[Mise à jour le mardi 15 juin 2021 à 18h49] A l'occasion de VivaTech, Klaxoon lance une nouvelle version de son Klaxoon Board conçu pour le travail à distance. Combinant initialement management visuel et visioconférence, la solution rebaptisée Board Hybrid, introduit un système pour centraliser tous les documents à destination des équipes réparties en télétravail et sur site : fichiers de tableur, de traitement de texte, images, présentations... Le tout pouvant être partagé, affiché sur le Board, en plein écran ou page par page, et sur tout type de terminal. De 15 personnes initialement, Board Hybrid étend la capacité des meetings en visioconférence à 50 participants, et 250 en option. Baptisée Live, cette fonctionnalité introduit en plus le partage d'écran et le redimensionnement des vignettes vidéo. Enfin, l'environnement de collaboration graphique de Board s'enrichit de nouveaux modules : connecteurs intelligents, outil plume, questions…

Une whiteboard room

Sur VivaTech, Klaxoon a en parallèle levé le voile sur une whiteboard room spécialement taillée pour Board Hybrid. Equipée de trois écrans à 360° ultra haute définition et tactile et de trois caméras, cette solution, baptisée Hybridity, permet de collaborer avec des personnes distantes également équipées de Board Hybrid sur leur terminal. "A l'intérieur, l'espace est organisé pour permettre d'accueillir jusqu'à trois personnes dans une configuration qui garantit l'équilibre des échanges, et un confort maximal pour chacun. A équidistance des autres participants, chacun dispose de son propre écran, de sa propre caméra, et peut explorer le contenu indépendamment des autres. Pour les participants à distance, cette configuration assure le meilleur confort d'écoute et de vision de l'expression de chacun", détaille Klaxoon. Hybridity se limite à moins de 5 m2 au sol.

Sur VivaTech, Klaxoon a levé le voile en parallèle une whiteboard room spécialement taillée pour le travail à distance. © Klaxoon

Lancée au milieu des années 2010, Klaxoon se présente sous le forme d'une suite d’apps collaborative. Sa mission : rendre les réunions d’équipe plus efficaces. Pour cela, Klaxoon mise sur la collaboration entre l’ensemble des membres d’une équipe et sur son côté ludique.

L'application permet à chacun de s’exprimer et de réagir en temps réel via un tableau blanc digital en utilisant son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Reliée à internet, Klaxoon offre également la possibilité d’inviter des collaborateurs en déplacement ou des interlocuteurs externes à participer à la réunion.

Aux côtés de son offre 100% SaaS et cloud, l'application de teamwork peut se déployer sous la forme d'un serveur wi-fi qui s'installe sur site au sein d'un réseau privé d'entreprise. C'est la Klaxoon Box.

Avec la Klaxoon Box, il est possible d'accéder aux fonctionnalités de l'application de réunion sans nécessairement disposer d'un accès internet. La Klaxoon Box séduit notamment celles et ceux qui souhaitent partager des données confidentielles sur un réseau privé.

Le Klaxoon Board est une déclinaison de Klaxoon qui a pour ambition de répondre au défi du télétravail. "Ce produit que nous avons développé en pleine crise du Covid-19 est conçu pour prémunir la créativité et l'intelligence collective des contraintes distancielles actuelles et futures", résume Matthieu Beucher, CEO et fondateur du spécialiste rennais de la réunion virtuelle. La particularité de Board est d'intégrer dans un même outil management visuel et visioconférence. Une véritable innovation. "Board se présente sous la forme d'un produit collaboratif 'tout en un' taillé pour mettre en œuvre une logique de pilotage horizontal. Combinant échange synchrone et asynchrone, il est pleinement adaptée au travail distribué, de l'expression d'idées au passage à l'action en passant par la prise de décision", ajoute le CEO.

Une bibliothèque de quelque deux cents de modèles et méthodes de management graphique est proposée dans Board en fonction de l'objectif recherché : réunion d'arbitrage, design thinking, tableau kanban, matrice SWOT (pour forces, faiblesses, opportunités et menaces en français), parcours d'intégration, feuille de route, storyboard... Brique centrale de la solution, le tableau virtuel peut également accueillir du texte, des images, des photos, de la vidéo, des schémas ou encore importer des données d'une feuille Excel par exemple. De quoi fédérer des milliers d'informations en vue de les structurer visuellement via les templates de créativité et de pilotage.

Capture d'écran du Klaxoon Board. © Klaxoon

Dans Board, le modèle graphique le plus plébiscité n'est autre que la réunion de synchronisation. "Dans ce template, les jours de la semaine sont découpés en colonnes dans lesquelles les collaborateurs créent chacun leur espace où annoter leurs tâches réalisées ou à faire. Le contenu pourra intégrer des liens vers des écrans d'applications métier, ou vers d'autres templates, un tableau kanban portant sur la gestion d'un projet particulier par exemple", détaille-t-on chez Klaxoon. En un coup d'œil, les managers auront ainsi une vision de l'état d'avancement de chacun. Quant aux membres de l'équipe, ils disposent d'un outil pour formaliser et piloter leur quotidien.

Au sein de son Board, Klaxoon a développé sa propre technologie de visioconférence dessinée pour prendre en charge jusqu'à 50 personnes. Accessible via tout type de devices (ordinateur, tablette, smartphone), la fonction de visio permet de lancer des réunions en définissant une limite de 5, 15 voire 30 minutes. "Au-delà, l'attention chute, l'équipe s'éparpille et le temps de synchronisation devient inefficace", souligne Matthieu Beucher, le CEO de Klaxoon. Pour les clients souhaitant aller plus loin, Klaxoon renvoie vers des outils de visioconférence tiers avec lesquels Board s'intègre : Jira, Google Meet, Microsoft Teams, WebEx ou encore Zoom.

Dans Board, les participants aux réunions apparaissent sous forme de vignettes (voir capture ci-dessus). Affichées en périphérie de l'écran et déplaçables à loisir par chacun, elles permettent une communication audio et vidéo nette et fluide, sans gêner les interactions au sein du modèle de management visuel choisi (un tableau kanban dans le cas de notre capture). Le template reste ainsi l'élément central de l'application. Les vignettes se limitent à 10% de l'environnement graphique pour laisser un maximum de place aux contenus de travail.

Capture d'une démonstration de Board réalisée par Matthieu Beucher, CEO de Klaxoon, en exclusivité pour le JDN. Ici, un tableau de gestion de projet kanban autour duquel une réunion en visioconférence peut être organisée. © JDN / Capture

Les prix Klaxoon varient en fonction des versions et/ou du nombre d'utilisateurs. Il faut ainsi compter 49 euros par mois pour disposer de Klaxoon dans sa version cloud pour 50 utilisateurs simultanés, le double pour la version Klaxoon Box. Klaxoon propose par ailleurs une tarification sur-mesure en fonction des besoins. Quant à l'outil Klaxoon Board taillé pour le travail à distance, son tarif d'entrée s'élève à 9,9 euros pour 15 participants, avec à la clé l'accès à l'intégralité des fonctionnalités de la solution.

Klaxoon ne propose par de version gratuite. En revanche, l'éditeur rennais offre une période d'essai gratuite de 30 jours. Une période qui est passée à 90 jours depuis le début de la crise du Covid-19.

L'app mobile Klaxoon (disponible pour Android et iOS) permet aux utilisateur d'interagir depuis leur tablette, smartphone ou ordinateur, et participer aux échanges. Klaxoon est associée à toute une palette de fonctionnalités permettant, entre autres, de mettre en place des quiz, des sondages, des défis collectifs, etc. Objectif : outiller et faciliter le partage d'idées et la priorisation des sujets en amont et au cours des réunions en vue de rendre celles-ci plus productives.

Perçue comme l’application ayant révolutionné les réunions d’entreprise (90% des entreprises du Cac 40 l’utilisent), Klaxoon est aussi un formidable outil pour suivre une formation en mode e-learning. Après avoir créé sa propre session, le formateur peut ainsi inviter les personnes à accéder au contenu de sa formation sur leur smartphone, leur PC ou leur tablette. Chacun se retrouve ainsi sur le board du formateur avec la possibilité de brainstormer en direct.

En 2016, les fondateurs de Klaxoon parviennent à obtenir une première levée de fonds de 5 millions de dollars. Xavier Niel fait partie à l’époque des investisseurs à croire dans le succès de cette solution pour dynamiser les réunions. Deux ans plus tard, l’entreprise obtient dix fois plus lors d’une deuxième levée de fonds. Aujourd’hui bien implantée en France, Klaxoon entend désormais conquérir le reste du monde. Début 2019, ses fondateurs se sont lancés dans un TeamWork Tour pour se faire connaître aux quatre coins des Etats-Unis.