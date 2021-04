Jira : de la gestion de projet agile à la digital workplace

[JIRA] Historiquement centré sur la gestion de projet de développement logiciel, Jira évolue vers une digital workplace avec pour objectif de cibler l'ensemble des équipes et métiers d'une entreprise.

[Mis à jour le mercredi 28 avril 2021 à 18h00] Atlassian complète son application phare de gestion de projet Jira d'une nouvelle brique. Baptisée Jira Work Management, elle vise à coiffer l'outil d'une digital workplace généraliste orientée management d'équipe, et ce quel que soit le métier. Pour répondre à ce défi, Atlassian inclut au nouveau produit toute une série de fonctionnalités de pilotage : un gestionnaire de tâches, un tableau Kanban pour personnaliser les flux de travail et suivre les objectifs de chacun, un calendrier présentant l'état d'avancement des actions engagées avec la possibilité de réajuster les dates limites le cas échéant. A cela s'ajoute une timeline dynamique (sur le modèle d'un diagramme de Gantt), taillée pour visualiser sur la durée les dépendances existantes entre les tâches de projet en projet. En matière de gouvernance globale, un brique de gestion de formulaires vise à faciliter la coordination multi-équipes en orchestrant la collecte des requêtes et feedbacks des collaborateurs. Enfin, Jira Work Management s'accompagne d'une bibliothèque d'une vingtaine de modèles préconfigurés de workflow de gestion de tâches et de projets.

Via un tableau Kanban, Jira Work Management permet de visualiser l'état d'avancement de chaque membre d'une équipe, en termes de tâches, de projets, d'objectifs. © JDN / Capture

Jira Work Management bénéficie du même socle logiciel que l'outil de gestion de projet Jira et que l'application Jira Service Management centrée, elle, sur le support interne. Un socle qui comprend un moteur de workflow automation, un environnement intégré de pilotage et de synchronisation des feuilles de route en R&D. Sans oublier une infrastructure de données commune lancée pour l'occasion. Ce framework permet par exemple de définir pour l'ensemble de la plateforme Jira des schémas d'autorisation personnalisés et des politiques de droit d'accès par groupe d'utilisateurs qui peuvent ensuite s'appliquer à tout ou partie de la suite.

A l’instar de Confluence, l’application d'équipe d’Atlassian, Jira Work Management, est dotée d’une timeline pour visualiser et gérer les dépendances existantes entre les projets. © JDN / Capture

Développé par l'entreprise australienne Atlassian, Jira Software, le produit phare de l'éditeur, est un logiciel principalement dédié à la gestion de projet de développement d'applications en mode agile. Avec Jira, il est possible de :

Personnaliser des tableaux Scrum

Travailler sur des tableaux Kanban, schématiser une vue d’ensemble à travers une feuille de route

Consulter des rapports temps réel prêts à l’emploi

Bénéficier de 3 000 applications tierces intégrées

Créer des templates personnalisées en fonction des besoins

Profiter de bien d’autres fonctionnalités encore.

Aux côtés de Jira Software, Atlassian propose deux briques supplémentaires. La première, Jira Service Management, permet de s'équiper d'un centre de support interne unifié, couvrant à la fois les demandes relatives à l'informatique, aux RH, au juridique... Fournissant une vision à 360° des demandes et tickets en cours de résolution, la solution centralise la gouvernance du support interne, de la gestion des priorités du help desk à la traçabilité de chaque requête. Seconde solution complémentaire proposée par Atlassian, Jira Work Management est taillé pour orchestrer le travail d'équipe quel que soit le métier. Sa palette fonctionnelle combine divers outils de management : liste de gestion de tâches, calendrier, timeline, tableau de pilotage des plannings des collaborateurs et de leurs objectifs.

Atlassian conçoit désormais Jira Software comme un backbone conçu pour intégrer tout outil tiers de DevOps. L'éditeur australien qualifie cette stratégie d'Open DevOps. Evidemment, Jira s'interface nativement avec les applications et services d'Atlassian : son gestionnaire de dépôts de source Git (Bitbucket), sa solution cloud de gestion des opérations informatiques (OpsGenie) et, enfin, son logiciel de travail collaboratif orienté base de connaissances et documentation de projets ou de produits (Confluence).

Le principe de cette approche Open DevOps ? Jira reste le cœur du réacteur. Il demeure le réceptacle de référence pour stocker les codes sources des projets de développement et des applications. Mais aux côtés de Bitbucket, il fonctionne également avec d'autres systèmes d'intégration et de livraison continues (CI/CD), parmi lesquels Azure DevOps, Circle CI, Gitlab, Jenkins ou encore JFrog. Il coopère aussi avec des messagerie d'équipe comme Slack ou Microsoft Teams. Cerise sur le gâteau : le moteur de workflow automation de Jira permet de bâtir des processus en y intégrant ces composants tiers. "Lors d'un merge de pull-request, ce moteur pourra par exemple exécuter des règles pour mettre à jour les problèmes correspondant dans Jira, puis alerter les équipes de développement en envoyant une alerte via Slack", indique-t-on chez Atlassian.

Atlassian propose sur son site web des guides et tutoriels pour apprendre à utiliser Jira en toute sérénité. En fonction de votre niveau d’expérience du logiciel et/ou de vos compétences, il pourra vous être utile de consulter ces guides de démarrage rapide ou suivre quelques bonnes pratiques.

Tout d'abord, vous aurez à faire un premier choix au moment de la création d’un nouveau projet entre la méthode Scrum et la méthode Kanban. En fonction de l’option choisie, Jira implante ensuite automatiquement le tableau, le bon vocabulaire et les bonnes pratiques correspondants. Vous retrouverez par exemple en mode Kanban les incontournables colonnes avec les tâches à faire, les tâches en cours et les tâches terminées.

Tableau de gestion de projet Scrum dans Jira. © JDN / Capture

Dans sa déclinaison cloud, Jira Software est disponible sous la forme d'une édition d'entrée de gamme gratuite, avec une capacité maximal de 10 utilisateurs. Ce service donne accès aux fonctionnalités de base de la solution : Scrum et tableau Kanban, backlog, reporting agile, workflow automation... Elle permet également d'intégrer des applications tierces, ce qui est assez rare pour une offre gratuite de ce type.

Dans ses formules payantes, Jira Cloud affiche un prix d'entrée de 7 dollars par mois et par utilisateur. A ce tarif, il est possible de grimper jusqu'à 10 000 accès. Un service de support est proposé en plus, ainsi que des fonctionnalités d'administration et d'archivage indispensables à la gestion de larges équipes. Pour 14 dollars par mois et par utilisateur, Atlassian va jusqu'à garantir un taux de disponibilité du service de 99,99% et inclut une gestion avancée des dépendances et des feuilles de route.

Jira est parallèlement commercialisé sous la forme d'une solution installable sur site (one-premise). Une déclinaison dont le prix d'entrée s'élève à 42 000 dollars par an pour 500 utilisateurs.

Jira est un logiciel qui convient parfaitement aux chefs de projet qui adoptent une méthode agile. De par ses fonctionnalités, cet outil permet de planifier des tâches avec une grande flexibilité (en mode Scrum ou Kanban comme indiqué plus haut), d’obtenir des estimations précises d'état d'avancement ou encore de prioriser les user stories en fonction des besoins.

Atlassian met à la disposition des particuliers et des professionnels une démo de Jira Software. Pour l’obtenir, il suffit de se rendre sur le site web de l’entreprise australienne. Nous avons intégré la vidéo de cette démonstration ci-dessous.

Jira Software est taillé pour piloter la mise en œuvre de projets. L'application permet d'assigner des responsabilités, de créer un workflow de gestion de tâches, avec des délais assignés pour chacune. Mais Jira n'est pas adapté pour gérer la conception d'un projet, ses pré-requis techniques, ses cas d'usage envisageables, son alignement sur la stratégie de l'entreprise... Via son espace de travail collaboratif orienté développeurs, Confluence, autre produit édité par Atlassian, convient parfaitement au partage de tous ces contenus entre les membres de l'équipe projet, en amont de sa mise en œuvre.

Confluence propose par ailleurs un raccourci vers la gestion d'exigences dans Jira. A l'inverse, il permet de publier et partager des rapports sur l'état d’avancement des projets pilotés à travers ce dernier, chose que Jira ne sait pas faire.

Intégré à l’outil de gestion de projet Jira Software, Jira Work Management comprend un environnement complet de management d'équipes conçu pour gérer et allouer des tâches et projets en fonction du collaborateur. © JDN / Capture

S'adossant à Jira et Confluence, Jira Service Desk est une solution de gestion du support IT. Sa logique : intégrer les développeurs, les équipes opérationnelles et de support informatique autour d'un même système de pilotage des demandes. En mettant tous les acteurs IT au tour de la table, l'objectif est ainsi de contribuer à accélérer les demandes de nouveaux services cloud, de la maintenance jusqu'à la livraison de nouvelles applications.

Jira propose une API REST qui permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l'outil de gestion de projet d'Atlassian dans des domaines tels que la création de projets, la manipulation de meta données ou encore l'édition. À noter par ailleurs que Jira est compatible avec plus de 3 000 applications tierces pour tirer le meilleur parti du logiciel.

Acquis par Atlassian en 2017 pour 425 millions de dollars, l'application de gestion de projet Trello s'intègre désormais pleinement à Jira. Cette intégration passe par une extension, baptisée Jira Align (outil d'Atlassian), qui permet de synchroniser dans Trello les tâches pilotées dans Jira. Chaque carte Trello est mise à jour en fonction de l'état d'avancement des projets pilotés dans Jira.

Développé par XpandIT, Xray est un outil de test management. Il bénéficie d'un plugin qui permet de l'utiliser dans Jira. Baptisé Xray for Jira, il permet d'intégrer des cas de test et des campagnes à des projet Jira existants dotés de leurs propres exigences. Pour éviter les doublons, il est conseillé de fédérer les cas de tests et campagnes et bugs dans un même projet Jira.

Jira Software est disponible en deux versions : en mode cloud et en version sur serveur (ou auto-hébergement). Baptisée Jira Cloud, sa version cloud s'accompagne par ailleurs d'une application mobile pour permettre aux utilisateurs de faire avancer leurs tâches, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.