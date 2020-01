Les start-up françaises ont levé 4,4 milliards d'euros en 2019

Les fonds levés sont en augmentation de 36% par rapport à 2018, tandis que le nombre d'opérations stagne. Les tours de table supérieurs à 50 millions d'euros ont doublé.

Serait-ce l'année de la maturité pour l'écosystème tech français ? En 2019, les start-up de l'Hexagone ont levé 4,4 milliards d'euros, d'après les données récoltées chaque mois par le JDN. Soit une augmentation de 36 % par rapport à 2018. Une croissance des fonds levés toujours soutenue, mais qui montre des premiers signes de ralentissement : en 2018, elle était de 65% par rapport à 2017. Par ailleurs, le nombre d'opérations est en train de se stabiliser. Alors qu'elles avaient cru de 37% entre 2017 et 2018, leur nombre a peu varié en 2019 (662, contre 616 en 2018). Avec plus de fonds mais presque autant d'opérations, le ticket moyen est donc en augmentation, à 6,9 millions d'euros en 2019, contre 5,4 millions en 2018.

Dans le détail, les petites levées de fonds représentent toujours la grande majorité des opérations, avec 17% des tours de table en dessous d'un million d'euros et 53% compris entre 1 et 5 millions. 12 % des opérations oscillent entre 5 et 10 millions, et 15% entre 10 et 50 millions. Ces proportions ont assez peu évolué par rapport à l'année dernière, sauf pour les levées à plus de 50 millions d'euros. Leur nombre a doublé, passant de 8 en 2018 à 16 en 2019. Elles représentent seulement 3% des opérations de l'année.

Côté secteurs, le trio de tête est composé d'Adtech/martech/publishers, qui s'arrogent 728 millions d'euros, soit presque un tiers des fonds levés en 2019. Il est suivi par les biotech (515 millions), puis les e-RH (466 millions), avec le retail et la fintech pas très loin derrière (447 et 411 millions, respectivement).

Les fonds levés en 2019 par secteur Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Adtech / Martech / Publishers 728,40 16,0 84 Biotech 515,17 11,3 39 e-RH 466,81 10,3 48 Retail 447,82 9,8 64 Fintech 411,20 9,0 68 Mobilités 190,10 4,2 31 Proptech 143,25 3,1 38 IoT 116,65 2,6 29 Cloud 56,48 1,2 6 Big Data 33,00 0,7 3 Autres 1342,19 31,7 252 Total 4451,07 100,0 662

La palme de la plus grosse levée de l'année revient à Meero, avec 205 millions d'euros. La plateforme de photographie à la demande est suivie par Doctolib (150 millions) et la marketplace pour bricoleurs ManoMano (110 millions), ex-aeqo avec l'éleveur d'insectes comestibles Ynsect.