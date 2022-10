Une levée de fonds et un prix à Dubaï pour la startup française Popmii

Du Gitex, la startup Popmii annonce au JDN une levée de fonds de plus d'un million d'euros, juste après avoir été récompensée par la ville de Dubaï.

En plein coeur du pavillon français présent au Gitex à Dubaï, Geoffrey Costilhes est tout sourire, et pour cause : son entreprise Popmii vient de lever plus d'un million d'euros, dont 845 000 euros auprès d'investisseurs comme GL Event, One Green, Paris Business Angeles, INSEA Business Angels, et 275 000 euros de la BPI, pour sa solution de déploiement d'expériences marketing en 3D.

Le fondateur et dirigeant de l'entreprise confie pourtant "des galères" pour lever ces fonds. Constituée de 13 personnes, Popmii est pourtant déjà profitable mais "en France, il faut toujours montrer un certain niveau de MRR (monthly recurring revenue, ndlr) puis une certaine croissance". Heureusement, la plateforme proposée par Popmii répond à de véritables besoins : elle consiste à offrir aux entreprises une solution no code pour déployer des expériences en réalité augmentée. "Avec un simple drag-and-drop et notre librairie, il est possible de personnaliser du contenu. Si la librairie ne dispose pas des éléments souhaités, il est totalement possible d'intégrer des éléments issus de l'écosystème traditionnel, Blendr, Maya, Sketchfab", explique Geoffrey Costilhes, qui compare éhontément le concept à un "Monsieur Patate de la réalité augmentée".

Pour le stockage des données, Popmii propose en priorité ses propres serveurs ou AWS. Quant au modèle économique, l'abonnement débute à partir de 49 euros. Depuis le début de l'année 2022, Popmii a beaucoup séduit. "On travaille avec des petites startups qui commencent avec peu de moyens comme avec des groupes comme L'Oréal, LVMH, Lactalis et des régies comme TF1Pub ou Orange Advertisings". Celles-ci ont largement contribué au développement de l'entreprise française, qui ne laisse pas non plus les investisseurs du Moyen-Orient indifférents.

Le mardi 11 octobre au Gitex, Popmii a ainsi remporté le prix Creative Innovation Challenge remis par les services culturels de la ville de Dubaï, une récompense qui a "validé la solution aux yeux des acteurs locaux", selon Geoffrey Costilhes.

Selon nos informations, le géant libanais du retail libanais Azadea négocierait avec l'entreprise française pour une série de contrats estimés entre 50 000 et 1,5 million d'euros chacun. Par ailleurs, à l'issue du concours, Popmii a été invité à revenir à Dubaï pour la Design Week prévue en novembre 2022. Une accélération des événements que ne craint pas la société, aussi en discussions avec des marques internationales très importantes. "L'une de nos forces, c'est d'être en capacité de fournir une solution prête dès 18 heures pour un client qui vient nous voir à 9 heures", assure Geoffrey Costilhes. "De plus, avec les récents investissements et les futurs recrutements que nous prévoyons, tout va pouvoir s'automatiser." A terme, le Français pourrait même installer un bureau dans la région. Avant cela, un autre tour de table est dans les tuyaux pour la fin de l'année 2022.