L'IA générative compte désormais 13 licornes

Avec les valorisations en mai de Runway et Cohere, le secteur de l'IA générative compte désormais 13 start-up valorisées à au moins un milliard de dollars.

Elles étaient 8 fin 2022, elles sont désormais 13 en mai 2023. En un semestre à peine, le marché de l'IA générative a produit cinq nouvelles licornes, dont Runway (logiciel de montage et de création vidéo) et Cohere (spécialiste des modèles d'IA linguistique), valorisées respectivement 1,5 milliard et 2 milliards de dollars début mai. Des chiffres qui tranchent avec le reste du secteur de la tech, dont une bonne partie est confrontée à une sécheresse de financement et à des licenciements généralisés.

Pour ces 13 entreprises, listée dans une récente étude par CB Insights, le temps moyen pour atteindre le statut de licorne a été de 3,6 ans. Pour le club des licornes dans son ensemble, la moyenne est de 7 ans. A noter qu'OpenAI est devenu une licorne en 2019. Désormais, sa valorisation atteint 29 milliards de dollars.

OpenAI domine le classement des licornes de l'IA générative. © CB Insights

Le créateur de ChatGPT domine de très loin le classement. Il devance Anthropic, le concepteur du chatbot Claude (4,4 milliards de dollars), Cohere (2 milliards de dollars) et Hugging Face (2 milliards de dollars), start-up spécialisée dans le machine learning en open source.