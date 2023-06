Cette année, les investissements dans les start-up tech européennes vont baisser de 38%

Si le financement des start-up tech du Vieux continent a diminué lors du premier semestre 2023, leurs valorisations ont retrouvé leur niveau de 2021.

Début juin, la société de capital-risque Atomico a dévoilé une étude sur la santé économique des start-up tech européennes. L'occasion d'effectuer un premier bilan alors que le premier semestre 2023 touche à sa fin. Et aussi de se projeter sur l'ensemble de l'année.

Premier enseignement délivré par l'étude : les investissements dans les start-up européennes, déjà en baisse fin 2022, continuent de diminuer. Fin 2023, ces derniers devraient culminer à 50 milliards de dollars, soit une baisse de 50% par rapport à 2021 et de 38% par rapport à 2022. Ce ralentissement est visible dans toute l'Europe, notamment au Royaume-Uni (-57% par rapport au premier semestre de 2022) et en France (-55% par rapport au premier semestre de 2022). Cette baisse des investissements dans les start-up tech se reflète également aux Etats-Unis et en Chine. Les deux pays enregistrent chacun une baisse d'environ 50% lorsque l'on compare les volumes d'investissement de 2021 aux prévisions de l'année 2023.

Fin 2023, les investissements dans les start-up européennes devraient atteindre 50 milliards de dollars. © Atomico

Autre enseignement délivré par le rapport, les valorisations des start-up tech européennes devraient retrouver fin 2023 leur niveau record de 2021. Si les projections mises en avant par l'étude s'avèrent vraies, ces valorisations atteindront 3 000 milliards de dollars à la fin de l'année. En 2022, l'écosystème avait connu pour la première fois une baisse des valorisations. Ces dix dernières années, celles-ci ont augmenté à un taux moyen de 23% par an.

En Europe, les valorisations des start-up tech devraient retrouver leur niveau de 2021. © Atomico

Enfin, les créations de start-up ont diminué en 2022 en Europe. Au total, 12 000 start-up tech ont été créées sur le Vieux continent l'année dernière, soit une baisse de 19% par rapport à 2021. A noter que le pic de création avait eu lieu en 2020, année durant laquelle 19 000 nouvelles entreprises tech avaient vu le jour. Là encore, l'Europe n'est pas un cas isolé : comme le montre le graphique ci-dessous, le rythme de création de start-up tech connait une trajectoire similaire aux Etats-Unis.