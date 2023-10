Avec le jeu Brawlers, la plateforme Web3 WAX fait son entrée sur Amazon Prime

Co-designé par le créateur de Magic : The Gathering, le jeu de catch Web3 se rend directement accessible aux 200 millions d'abonnés du service d'Amazon.

La démocratisation des jeux vidéo Web3 se poursuit, lentement mais sûrement. Brawlers ("bagarreurs", en français), le premier jeu développé par Tyrannos, le studio lancé en 2022 par la blockchain et marketplace WAX, est désormais disponible sur Amazon Prime Gaming. Il est ainsi directement accessible pour les quelques 200 millions d'abonnés de la plateforme dédiée au jeu vidéo du géant américain. Cela vient concrétiser le partenariat noué entre WAX et Amazon pour la distribution de jeux Web3.

Co-designé par Richard Garfield, qui n'est autre que le créateur du légendaire jeu de cartes à collectionner Magic : The Gathering, Brawlers met en scène des combats de catch en un-contre-un (PvP) opposant sur un ring des personnages excentriques. L'humour est au coeur du jeu, avec 45 mouvements par personnage tous plus absurdes les uns que les autres. Les joueurs peuvent les customiser pour gagner de nouveaux personnages, armes ou équipements sous forme de NFT, qu'ils auront ensuite la possibilité de revendre sur la plateforme WAX pour obtenir du BRWL, le token qui alimente l'ensemble de l'écosystème Brawlers.

De plus, les membres de Prime Gaming auront l'opportunité de gagner chaque mois des récompenses exclusives, tels qu'un ensemble complet de cartes en jeu sur le thème des fêtes, incluant Halloween, Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. Ils auront également une chance de remporter l'un des six combattants uniques. "L'alliance du design traditionnel du jeu et des capacités innovantes du Web3 ouvre une nouvelle ère dans l'industrie du jeu", se réjouir Richard Garfield dans le communiqué annonçant le lancement.

Un rebranding pour toucher le grand public

Brawlers est l'un des jeux Web3 les plus populaires, avec 35 à 70 millions d'utilisateurs mensuels revendiqués. En le rendant disponible sur Amazon Prime, ses créateurs cherchent désormais à toucher le grand public. Pour atteindre cet objectif, Brawlers avait déja effectué l'été dernier quelques modifications en termes d'identité de marque. Autrefois connu sous le nom de "Blockchain Brawlers", il a choisi d'abandonner la référence directe au Web3, un choix stratégique motivé, selon le propre aveu de ses dirigeants, par la volonté de ne pas s'aliéner les joueurs hostiles à la blockchain. Et plus récemment, le 19 octobre, le jeu a été lancé sur la plateforme Epic Games Store (EGS), devenant ainsi accessible à plus de 230 millions de joueurs PC.

De telles initatives pouraient contribuer au développement de la blockchain WAX, l'acronyme de Worldwide Asset Exchange. Celle-ci est déjà celle qui enregistre le plus grand nombre de transactions (plus de 10 millions par jour, selon Dappradar.com). Fondée en 2017, WAX a été conçue spécifiquement pour échanger des NFTs utilisables dans les jeux vidéo. Grâce à des frais de transaction inexistants, les utilisateurs peuvent échanger des objets même d'une valeur très faible. La plateforme a déja noué des partenariats importants avec la Major League Baseball (via les collectibles Topps MLB), le jeu "Street Fighter" de Capcom, ou encore des artistes comme Deadmau5 et Weezer.