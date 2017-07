Vente-privée, Cdiscount, Leboncoin… comment ils s'entourent de start-up

Le JDN s'est penché sur les stratégies d'incubation et d'accélération des marchands en ligne. Principes, lieux, durée : découvrez tous les détails.

Les retailers traditionnels ne sont plus les seuls à créer des écosystèmes de start-up. Les pure player de l'e-commerce ont eux aussi désormais besoin de s'inspirer des jeunes pousses pour rester innovant. Prises de participation, rachats, partenariats, mentorats ou mécénats… Depuis plusieurs mois, la tendance est même à l'incubation et à l'accélération. "Les start-up sont au cœur de l'innovation et permettent de faire mieux et plus vite. Voilà pourquoi les marchands en ligne cherchent à les intégrer en créant des incubateurs", confirme Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Parmi les objectifs affichés : gagner en agilité, externaliser une problématique et développer des technologies utiles à leur business.

Ecosystèmes de start-up des grands e-marchands en France Nom Lieux Création Start-up Durée Vente-privée Impulse (accélérateur) Paris, Station F 2017 5 aujourd'hui - promotion de 20 à termes 9 mois Leboncoin L'accélérateur Leboncoin Paris, siège 2016 2 9 mois renouvelables Amazon Pas d'incubateur mais Launchpad Cdiscount Start-up booster (accélérateur) Bordeaux, siège 2016 8 3-6 mois PriceMinister Pas d'incubateur mais du mentorat Showroomprivé Lookforward (Incubateur) Saint-Denis, siège 2015 7 aujourd'hui- objectif promotion de 10 1 an Voyages-SNCF Act 574 (accélérateur) La Défense, siège 2016 3 promotions de trois 5 mois en moyenne

Vente-privée à Station F

Impulse : voilà le nom de l'accélérateur de Vente-privée basé à Station F, le campus à start-ups géant créé par Xavier Niels et lancé à Paris en juin. Impulse réunit 5 jeunes pousses qui gravitent autour de l'e-commerce. Fitle propose des cabines d'essayage virtuelles, Shipup envoie des notifications tout au long de la livraison, ShortTouch analyse les réseaux sociaux pour révéler les liens entre les membres, la marketplace mode et beauté Wishibam offre un service d'assistant shopping personnalisé et Easy Size préconise des tailles de vêtement via des algorithmes.

"A court terme, 8 start-up qui intégreront Impulse"

Grâce à ces innovations, Vente-privée teste directement sur sa plateforme et à moindre coût des outils en lien avec ses enjeux. Quant aux heureux élus, ils peuvent accéder aux 5 millions de membres qui surfent chaque jour sur le site du leader Français des ventes événementielles et à un réseau de plus de 6 000 marques. "A court terme, 8 start-up intégreront Impulse", précise Xavier Court, cofondateur et associé de Vente-privée. L'accélérateur les accompagnera pendant neuf mois avec cinq employés à temps plein. "Notre budget de R&D représentera 80 millions d'euros en 2017, c'est presque le double par rapport à 2016 ", rappelle Xavier Court, notamment en raison du lancement d'Impulse.

Leboncoin intimiste

"Nous sélectionnons des start-up proche de notre univers", explique Antoine Jouteau, directeur général de Leboncoin. Le site de petites annonces accompagne deux jeunes pousses dans ses nouveaux locaux. Depuis février 2017, il accueille Paycar, une solution de paiement pour les transactions entre particuliers sur les véhicules d'occasions Depuis mai 2016, la plateforme en ligne Réassurez-moi les a aussi rejoint. Elle permet de trouver facilement et au meilleur prix une assurance pour un prêt immobilier. Ces jeunes pousses restent pour neuf mois renouvelables. Leboncoin se garde une possibilité de prendre une participation. Les start-up peuvent profiter de l'expertise des équipes et de la visibilité sur Leboncoin. En septembre 2017, le groupe accueillera sa troisième start-up, puis sa 4ème en novembre.

Launchpad chez Amazon

Amazon ne dispose pas d'incubateur. En revanche, le géant américain développe un concept intéressant pour les start-up : Launchpad. Lancé en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France (depuis 2016), Amazon Launchpad valorise les produits innovants des start-up sur sa marketplace. Le service accélère leur lancement commercial, notamment via ses millions de clients, ses 10 marketplace, l'appui logistique d'Amazon Prime et son service client. Dans l'Union européenne, ces jeunes pousses déboursent pour Launchpad une commission 5% en plus de la commission standard sur chaque produit vendu.

PriceMinister et le mentorat

PriceMinister-Rakuten n'a pas à proprement parler d'incubateur. Mais le marchand en ligne développe une logique de partenariat avec deux incubateurs parisiens : le Numa depuis 2015 et Paris Pionnières depuis septembre 2016. Cette démarche consiste à mettre à disposition des mentors parmi les 230 employés du groupe en France. Sur la base du volontariat, ces collaborateurs conseillent et rencontrent régulièrement les jeunes entrepreneurs. Avec certains, PriceMinister va plus loin. Par exemple, l'e-commerçant est devenu parrain de Ouiaremarkers. C'est-à-dire que PriceMinister soutient la jeune pousse par une mise en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook, et dans ses newsletters.

Cdiscount et Start-up Booster

Le numéro 2 du e-commerce en France dispose de son propre accélérateur : Start-up booster. L'e-marchand recherche des profils autour de deux axes : le développement du business et une expertise des métiers e-commerce ou web. Lancé en avril 2016, ce programme concerne les start-up en phase d'amorçage. En 2016, huit ont été sélectionnées. L'e-commerçant du groupe Casino leur donne ainsi l'opportunité de profiter de ses 18 000 points de retraits et de ses 16 millions de clients, sur une période allant de 3 à 6 mois au sein de ses locaux à Bordeaux.

Showroomprivé et Look Forward

Inauguré en juin 2015, Look Forward est l'incubateur à start-up de Showroomprivé. "Ce dernier regroupe chaque année une dizaine de jeunes pousses. Il donne un accès aux prix partenaires, à nos country managers et à nos régies", détaille le cofondateur Thierry Petit. Ces start-up sont hébergées dans les locaux du site de ventes événementielles près de Paris, pendant un an, au sein d'un espace de 500 mètres carrés. Une équipe de 10 personnes leur est dédiée. Les start-up bénéficient d'ateliers et d'un crédit de temps offert par des collaborateurs. Showroomprive.com évalue cet investissement entre 100 et 150 000 euros par entreprise incubée.

Une équipe de 10 personnes leur est dédiée

Sept start-up composent la deuxième promotion depuis novembre 2016. Elles appartiennent au domaine du social shopping, du B2B, de la marketplace ou encore des produits innovants. Par exemple, Hivency est une plateforme automatisée de mise en relation entre marques et influenceurs sur les réseaux sociaux, TheChatbot Factory se spécialise dans les robots conversationnels, Maintool conçoit des bracelets de montre en cuir connectés, Endeer imprime des soutiens gorges sur mesure par impression 3D ou encore Birdycent permet de mettre de l'argent de côté à chaque paiement.

Voyage-Sncf.com et Act 574

Voyages-Sncf.com dispose aussi d'un accélérateur, nommé Act 574. "Depuis dix ans, nous travaillons en partenariat avec des start-up. Mais nous souhaitions faire plus pour développer un écosystème autour du tourisme intelligent. Voilà pourquoi nous avons créé un dispositif d'accélération", explique Benoit Bouffart, directeur produits chez Voyages-SNCF.com. Il met à disposition ses 300 ingénieurs, ses API ainsi que son réseau de partenaires. Le groupe aide à la refonte des sites et de l'UX et apporte son expertise.

Act 574 a déjà soutenu trois promotions. Un premier accompagnement s'est déroulé de juin à octobre 2016 avec la plateforme en ligne de cours Kokoe, Metigate spécialiste les prédictions climatiques et Optionizr qui propose une option de délai de réflexion lors d'un achat en ligne. Début 2017, une deuxième promotion a retenu Roger Voice, éditeur d'une appli qui permet aux sourds de téléphoner à l'aide de la reconnaissance vocale, RendezvousCheznous.com, qui propose de réserver des activités ludiques, et le service de voiturier Ector. Depuis mi-2017, une troisième accélération a commencé : Eelway, un service de stockage et de transfert de bagages, Prevision.io, une plateforme automatisée de machine learning, et Allo Media qui analyse les conversations téléphoniques entre un client et une marque grâce à l'IA.

