L'e-commerce français croit de 6,12% au 2ème trimestre 2017

La progression du chiffre d'affaires des e-commerçants a faibli ces trois derniers mois en France, avec notamment 3,11% de croissance seulement en avril.

Le chiffre d'affaires du commerce électronique hexagonal n'a progressé que de 6,12% au deuxième trimestre 2017 par rapport à 2016, selon la 56ème édition de l'indice e-commerce du JDN. Cette hausse est même inférieure au 8% de croissance du T3 2016, le plus bas jamais enregistré jusqu'à aujourd'hui. La tendance du début d'année se confirme : les dépenses en ligne des consommateurs n'ont augmenté que de 8,5% au premier trimestre 2017.

La croissance du chiffre d'affaires de l'e-commerce au T2 2017 est de 6,12% par rapport à 2016. © JDN

Du côté du nombre d'achats en ligne réalisé par les internautes, la croissance est plus forte à 10,71%. Les plateformes de paiement de notre panel - Wordline, Payline by Monext, Paybox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments - ont en effet enregistré près de 200 millions de transactions en ligne par carte bancaire entre avril et juin 2017, contre 181 millions un an plus tôt.

La progression du nombre de transactions au T2 atteint 10,71% par rapport à 2016. © JDN

Le montant moyen des transactions en ligne s'établit au deuxième trimestre 2017 à 70,63 euros. C'est 3,05 euros de moins qu'au T2 2016. Le panier moyen baisse donc encore et approche la barre des 70 euros. Ceci s'explique par le fait que les internautes achètent toujours plus de petits produits. Les frais de livraisons diminuent aussi. Plus généralement, une convergence s'observe entre ce type d'achat et la distribution physique.

Le panier moyen s'établit au deuxième trimestre 2017 à 70,63 euros © JDN

Dans le détail, le mois d'avril a enregistré une faible croissance du chiffre d'affaires à 3,11%. Les progressions de mai (8,52%) et juin (6,64%) n'ont pas suffi à sauver ce trimestre. Ni les soldes qui ont commencé cette année le 28 juin. Rien que sur ces trois mois, le panier moyen a baissé de 2,73 euros.

avr-17 mai-17 juin-17 Croissance du chiffre d'affaires 3,11% 8,52% 6,64% Croissance du nombre d'achats en ligne 7,64% 13,83% 10,56% Panier moyen 70,03 69,06 72,76

Méthodologie :

L'indice e-commerce du JDN présente l'évolution du nombre et de la valeur des paiements électroniques effectués par carte bancaire auprès d'e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par les quatre acteurs de notre panel : Worldline, Payline by Monext, PayBox by Verifone et Ogone by Ingenico ePayments. Le nombre de transactions par carte bancaire correspond à des paiements ayant abouti et non au nombre d'interrogations sur les serveurs de ces sociétés.

Et aussi :