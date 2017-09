Candidatez au Favor'i du meilleur espoir de l'e-commerce 2017 !

Quentin Ebrard JDN Mis à jour le 14/09/17 16:17

Besoin d'une visibilité médiatique et d'un coup de projecteur devant toute la profession ? Postulez pour le sacre du Meilleur Espoir E-commerce de l'année.

Après Envie de Fraises, Expertissim, Prodealcenter, L'exception, MonPetitBikini, ManoMano et Agriconomie, qui remportera le prix du Meilleur Espoir E-commerce cette année ? La Fevad a ouvert le dépôt des candidatures. Très sélectif, ce concours se destine aux e-commerçants de petites et moyennes tailles les plus prometteurs.

Les conditions pour déposer un dossier sont les suivantes. L'entreprise doit disposer de son url, avoir sa propre marque en tant que site e-commerce, être domiciliée et exercer une activité en France, avoir plus d'un an et moins de cinq ans d'existence, réaliser un chiffre d'affaires 2016 HT égal ou supérieur à 300 000 euros et employer au moins un salarié. Les créateurs-dirigeants doivent aussi détenir au moins 50% du capital. Enfin, tout doit être complété en ligne et retourné au plus tard le 15 octobre 2017.

Les résultats seront proclamés lors de la nuit des favor'i le 14 décembre 2017.

Créé en 2010, ce prix départagera les candidats sur l'originalité du concept, le graphisme et l'ergonomie du site, la stratégie, le bilan et les perspectives de développement. La personnalité des porteurs de projet compte aussi, car six nominés devront défendre leur site devant un premier jury d'expert (voir le jury 2016). Ils devront aussi pitcher devant les caméras du JDN afin de se soumettre au vote des internautes (40% de la note) via un sondage en ligne organisé par le JDN (Voir les vidéos 2016). A l'issu de ce double vote, trois finalistes présenteront leur société devant un grand jury présidé par Jacques-Antoine Granjon, PDG et fondateur de Vente-privée. "Ce prix fait la passerelle entre les champions de la vente en ligne d'aujourd'hui et ceux de demain", résume Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.

Au-delà de cette visibilité, les lauréats du Meilleur espoir d'or, d'argent et de bronze bénéficieront de dotations pour se développer. Non encore communiqués, ces montants à partager ont atteint 59 000 euros en 2015 et 70 000 euros en 2016 au total.

