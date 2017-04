La 4e édition de iMedia Brand Summit se tiendra les 13 et 14 juin 2017

Le rendez-vous des plus grands décideurs du marketing digital se tiendra à nouveau à Biarritz. L'ancien digital leader de Barack Obama sera de la partie.

Après le succès de sa 3ème édition, iMedia Brand Summit sera de retour les 13 et 14 juin 2017 à Biarritz, pour une immersion de 2 jours dans les tendances marketing et digitales d'aujourd'hui et de demain. Ce sont plus de 500 décideurs du secteur, dont les plus grands annonceurs et les meilleurs fournisseurs de solutions technos, qui se retrouveront pour surfer entre inspiration, business et networking dans le magnifique cadre de la côte basque.

Au programme : du business avec plus de 1 500 rendez one-to-one organisés, des retours d'expériences de grands annonceurs, de la prospective avec des keynotes speakers venus des quatre coins du monde et des instants de convivialité, dont l'incontournable soirée networking dans les halles de Biarritz.

Est notamment attendu l'ancien digital leader de Barack Obama, Tom Cochra, qui s'exprimera sur son expérience à la Maison Blanche. L'occasion aussi d'évoquer l'héritage digital de l'ancien président des Etats-Unis.

- Pour participer à l'événement