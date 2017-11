Les meilleurs jours et horaires pour poster sur les réseaux sociaux

Nicolas Jaimes JDN Mis à jour le 24/11/17 14:16

Instagram le lundi, LinkedIn le mardi et Facebook en fin de semaine... Découvrez les meilleures fenêtres de tir pour votre stratégie de social marketing.

A chaque réseau social sa meilleure fenêtre de tir, selon une étude de la plateforme CoSchedule, mise en forme dans une infographie par notre partenaire Statista. Le lundi et le jeudi sont les jours les plus opportuns pour poster sur Instagram. Le mardi, mercredi et jeudi pour LinkedIn et la fin de semaine pour Facebook, du jeudi au dimanche.

Côté horaires, il semble plus judicieux de poster sur Intagram en début de matinée, de 8 à 9 heures, en fin d'après-midi, à 17 heures et... à 2 heures du matin. Sur Facebook, c'est à 9, 13 et 15 heures que les posts ont le plus de raisonnance.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

