Samsung domine, et de loin, le marché naissant de la réalité virtuelle en 2016

Le fabricant de matériel électronique a commercialisé 4,3 millions de casques l'année dernière, contre 745 000 pour le numéro deux du secteur, Sony.

Samsung écrase ses concurrents sur le marché de la réalité virtuelle, qui voit timidement le jour depuis que les fabricants d'électronique grand public ont commencé à commercialiser leurs premiers casques high-tech, permettant à leurs utilisateurs de plonger dans une réalité numérique parallèle. Le Gear VR s'est écoulé l'année dernière à 4,3 millions d'exemplaires dans le monde, aplatissant littéralement ses concurrents, comme le montre le graphique ci-dessous réalisé par notre partenaire Statista à partir de données collectée dans un rapport de SuperData Research.

Samsung, Sony et HTC forment le trio de tête du marché de la réalité virtuelle en 2016. © Statista

Sony pointe timidement le bout de son nez à la deuxième place de ce classement, avec 745 000 exemplaires de son Playstation VR commercialisés en 2016. HTC grimpe sur la troisième marche du podium des fabricants de VR à succès, avec son Vive, qui a été acheté par 420 000 passionnés de nouvelles technologies. Google et Facebook, avec leurs appareils Daydream et Oculus VR, se positionnent respectivement en quatrième et cinquième position de ce palmarès.

