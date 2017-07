Nombre d'utilisateurs de Twitter dans le monde

Au 31juin 2017, Twitter compte 328 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, en hausse de 3,8% sur un an. Depuis 2015, le nombre d'utilisateurs croît lentement.

Au 31 juin 2017, Twitter compte 328 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre 313 millions un an plus tôt. Le réseau social semble avoir atteint un plafond et sa base d'utilisateurs ne croît plus que très lentement. Le nombre d'utilisateurs américains a également augmenté en un an : il est de 68 millions au 31 juin 2017, contre 66 millions en juin 2016.

En juin 2017, Twitter comptait 328 millions d'utilisateurs. © Twitter/JDN

82% des utilisateurs sont actifs sur mobile et Twitter revendique un milliard de visites uniques par mois sur des sites intégrant des tweets. 79% des comptes sont situés en dehors des Etats-Unis.

Le réseau social compte 35 bureaux à travers le monde et 3 860 salariés.

Nombre d'utilisateurs actifs chaque mois de Twitter (en millions) Q2 2017 328 Q1 2017 328 Q4 2016 319 Q3 2016 317 Q2 2016 313 Q1 2016 310 Q4 2015 305 Q3 2015 307 Q2 2015 304 Q1 2015 302 Q4 2014 288 Q3 2014 284 Q2 2014 271 Q1 2014 255 Q4 2013 241 Q3 2013 231 Q2 2013 218 Q1 2013 204 Q4 2012 185 Q3 2012 167 Q2 2012 151 Q1 2012 138 Q4 2011 117 Q3 2011 101 Q2 2011 85 Q1 2011 68 Q4 2010 54 Q3 2010 49 Q2 2010 40 Q1 2010 30

