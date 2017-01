Infographie : les Etats-Unis, premiers fournisseurs de licornes du monde

Le pays de l'oncle Sam est peuplé de 100 entreprises non cotées en bourse d'une valeur d'au moins 1 milliard de dollars.

Pour eux, elles ne sont plus un mythe. Les Etats-Unis sont aujourd'hui le pays le plus riche en licornes. 100 entreprises non cotées en bourse d'une valeur d'au moins 1 milliard de dollars y sont nées, contre 37 en Chine, deuxième au classement d'après l'infographie réalisée par notre partenaire Statista, d'après CB Insights. En troisième position, l'Inde n'en a vu naître que 8, juste devant le Royaume-Uni, qui en compte une de moins, et l'Allemagne, qui n'en a que 4.

Les Etats-Unis ont plus du double de licornes que la Chine. © Statista

Seules deux licornes sont françaises: BlaBlaCar et OVH. L'Hexagone dispose donc de 50 fois moins de sociétés non cotées en bourse d'une valeur d'au moins 1 milliard de dollars que le pays de l'oncle Sam mais en a autant que le Canada, Singapour et la Suède.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.