Netflix investit plus qu'Amazon pour muscler son catalogue vidéo

Les deux géants débourseront respectivement 6 et 4,5 milliards de dollars en 2017 pour racheter ou produire de nouveaux contenus.

Netflix et Amazon sont à couteaux tirés. Les deux groupes espèrent séduire un maximum d'abonnés pour leurs offres de streaming vidéo et dopent pour y parvenir leur catalogue de séries et de films à grands coups de milliards. Netflix prévoit en 2017 de débourser la bagatelle de 6 milliards de dollars, devançant ainsi son conçurent. Ce dernier ne dépensera "que" 4,5 milliards, comme le montre le graphique ci-dessous réalisé par notre partenaire Statista et basé sur des estimations communiquées par les deux entreprises ainsi que par le cabinet IHS Markit.

Netflix dépense plus qu'Amazon pour mettre la main sur de nouveaux contenus vidéo. © Statista

Par le passé, la société de divertissement avait également dépensé plus qu'Amazon pour proposer à ses clients de nouveaux contenus originaux et sous licence. En 2013, les deux multinationales avaient respectivement dépensé 2,4 et 1,2 milliard de dollars. Des chiffres qui avaient plus de doublé deux ans plus tard, passant à 4,9 et 2,7 milliards.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

