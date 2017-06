Sexe, âge, temps de jeu… Le profil du gamer français

La pratique du jeu vidéo est presque aussi populaire chez les femmes que les hommes, mais est surreprésentée chez les 10-24 ans.

A quoi ressemble le joueur de jeux vidéo français typique ? Premièrement, il s'agit presque aussi souvent d'une "gameuse" que d'un gamer: 46% des femmes déclarent jouer, contre 56% des hommes.

L'âge semble être un critère plus discriminant : la grande majorité des 10-14 ans (95%), 15-18 ans (91%) et 19-24 ans (88%) s'adonnent aux jeux vidéo, alors que la pratique est minoritaire chez les plus de 55 ans (38%).

Plus de la moitié des Français sont très fidèles à leurs jeux vidéo : ils jouent presque tous les jours (28%) ou au moins deux fois par semaine (25%). L'autre moitié joue beaucoup moins : deux à trois fois par mois (21%) ou deux à trois fois par an (28%).

