Médias traditionnels ou sociaux : les marques ont leurs préférences

Besoin de crédibiliser un message de marque ou de faire du ciblage d'audience ? Les annonceurs adaptent le choix de leur support à leurs objectifs de communication.

En France, plus de la moitié du marché display est généré par les réseaux sociaux. Facebook et consorts sont devenus des plateformes de communication privilégiées pour les marques. Dans cette perspective, l'arbitrage entre médias traditionnels et médias sociaux est devenu important pour les annonceurs. Les premiers ont les faveurs des marques lorsqu'il s'agit de crédibiliser un message (41% des répondants), faire connaître une marque (40%) ou donner confiance dans la marque (32%) selon un sondage Ifop compilé ici dans une infographie réalisée par notre partenaire Statista.

Les préférences des marques entre médias sociaux et médias traditionnels. © Statista - JDN

A l'inverse, lorsqu'il s'agit de toucher une cible en affinité avec la marque, les médias sociaux emportent alors 73% des suffrages. Idem, pour donner l'image d'une marque innovante, avec 51% de préférence donnée aux médias sociaux.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

