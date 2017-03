Olivier Le Gallo (SeLoger) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

Le directeur marketing, communication et data du site d'annonces immobilières viendra détailler le travail de refonte opéré sur la marque.

Le directeur marketing, communication et data du groupe SeLoger, Olivier Le Gallo, sera l'invité de l'émission #Media, diffusée mercredi prochain en direct de 12h30 à 13h. Dans cette émission réalisée avec CB News et dédiée au monde des médias et d'Internet, il viendra faire le point sur le gros travail engagé par la plateforme d'annonces immobilières sur sa marque . Notamment un changement de logo, une nouvelle campagne de publicité et une nouvelle expérience utilisateur. Il viendra également faire le point sur l'activité marketing du groupe.

Le groupe SeLoger représentait une audience de plus de 4 millions de visiteurs uniques sur le Web fixe en janvier 2017, selon Médiamétrie//Netratings. Olivier Le Gallo viendra également nous expliquer comment il aborde le basculement des usages vers le mobile où le groupe est présent avec un site et une application.