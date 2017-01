Immobilier : les acheteurs de biens de prestige jugent les prix davantage réalistes

Les acquéreurs potentiels sur le marché de la pierre de luxe sont 45% à trouver les prix conformes à ce qu'ils devraient être, contre 24% un an plus tôt.

Les futurs acquéreurs de biens immobiliers de prestige et les candidats à l'accession sur le marché classique n'ont peut-être pas le même budget, mais ils s'entendent sur un point : les tarifs de la pierre correspondent davantage à la réalité du marché fin 2016 qu'un an plus tôt.

45% des personnes ayant un projet d'acquisition d'un bien immobilier de prestige d'ici à 2 ans interrogées en décembre dernier pensent que les prix des biens haut de gamme sont réalistes, selon une étude publiée par le portail d'annonces immobilières spécialisées Lux-Residence.com. Les futurs acquéreurs de biens classiques sont presque autant à se ranger à cet avis – 43%, précisément – comme nous l'avait appris la dernière édition de notre Baromètre de la négociation immobilière.

Source : Lux-residence.com / Baromètre de la négociation immobilière © JDN

Les acheteurs potentiels de ces deux segments n'ont pourtant pas toujours été sur la même longueur d'ondes. Fin 2015, 24% des candidats à l'achat de biens de prestige trouvaient que les prix des biens étaient en phase avec la réalité du marché. A peu près à la même époque, les futurs acheteurs étaient près de 40% à percevoir les prix immobiliers comme réalistes sur le marché classique.

Autre enseignement de cette étude, un quart des acheteurs des biens immobiliers de luxe misent sur une remontée des prix contre seulement 5% un an plus tôt.

Et aussi