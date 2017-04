Les prix des métaux en mars 2017

Cuivre, acier, aluminium, inox, or, argent, fer, zinc, plomb et ferraille : retrouvez les cours des métaux actualisés et l'historique des prix.

De nombreuse matières premières sont cotées en bourse et le cours des métaux est souvent très volatil. Pour les métaux précieux comme l'or ou l'argent, la cotation de référence est celle du London Bullion Market Association (LMBA), qui établit des "fixings" deux fois par jour. Les transactions des métaux dits "non ferreux" (aluminium, cuivre, plomb et zinc) passent majoritairement par le London Metal Exchange (LME), qui représente 80% des échanges mondiaux. L'acier, l'inox ou la ferraille ne font pas l'objet de cotations en bourse et sont échangés par contrats entre acheteurs et vendeurs, ou par l'intermédiaire de négociants. Retrouvez ci-dessous tous les prix des métaux actualisés chaque mois.

En décembre 2016, le prix de l'inox s'établit à 2 293 dollars la tonne, en hausse de 2,6% sur un mois et en hausse de 16,3% sur un an.

Le cours de l'inox depuis juin 2013. © JDN

L'inox (nom courant de l'acier inoxydable) est un alliage d'acier (fer et carbone) auquel on a ajouté du chrome à hauteur de minimum 10,5%. C'est la formation d'une couche d'oxyde de chrome à la surface de l'acier qui lui confère sa résistance à la corrosion. On peut parfois l'enrichir avec du nickel ou du molybdène pour augmenter son caractère anti-corrosif. L'inox est utilisé dans la fabrication de pièces automobile, de couteaux, d'électroménager, la construction, l'industrie alimentaire et pétrochimique, ou encore pour des applications médicales.

Le prix indiqué est un prix composite calculé par MEPS, le leader mondial de l'analyse marché de l'acier, à partir d'inox de type 304 sur trois régions (Europe, Asie, Amérique du Nord).

En février 2017, le prix de l'aluminium s'établit à 1 861 dollars la tonne, en hausse de 3,9% sur un mois et en hausse de 21,5% sur un an.

Le cours de l'aluminium depuis janvier 2006. © JDN

L'aluminium est un métal fabriqué à partir du minerai de bauxite. Léger, malléable et ductile (capacité à s'étirer sans se rompre), il très prisé dans l'automobile, l'électromécanique, les emballages ou l'aéronautique. Il est également utilisé comme catalyseur et comme additif dans la chimie. Excellent conducteur, l'aluminium tend de plus en plus à remplacer le cuivre, plus cher et plus lourd, pour les câbles électriques.

La fabrication d'aluminium nécessitant une grosse quantité d'énergie, son prix est étroitement lié à celui du pétrole. Au prix payé aux fonderies et aux négociants, il faut de plus ajouter une "prime lingot", qui couvre les coûts de transport et d'assurance.

Le prix de l'aluminium indiqué ici est tiré des statistiques de la Banque mondiale, établies à partir des chiffres du London Metal Exchange (LME), pour un lingot d'aluminium d'une pureté minimale de 99,7%.

En février 2017, le prix de l'or s'établit à 1 234 dollars l'once, en hausse de 3,5% sur un mois et en hausse de 2,9% sur un an.

Le cours de l'or depuis janvier 2006. © JDN

L'or est côté au London Bullion Market Association (LBMA), la principale place d'échange pour l'or physique dans le monde. Plus de la moitié de la demande mondiale (4 080 tonnes en 2013) est absorbée par la joaillerie, 10% par l'industrie, 10% par les banques centrales, le reste étant de "l'investissement". Ces dernières années, l'Inde et la Chine ont pris une place prépondérante sur le marché et représentaient 54% de la demande mondiale en 2013.

Le cours de l'or est aussi fortement influencé par la spéculation et le cours du dollar (plus le billet vert monte, plus le cours de l'or baisse).

De par son caractère inaltérable et sa rareté, le métal jaune a toujours joué un rôle de valeur refuge pour les investisseurs et les petits épargnants. Contrairement à la monnaie, il ne peut pas être dévalué ni être englouti dans la faillite d'une banque. En cas de risque d'inflation, le cours de l'or a donc tendance à augmenter. L'investissement dans l'or physique permet aussi de diversifier ses placements sur un support qui ne dépend pas directement des marchés financiers.

Le prix de l'or indiqué ici est tiré des statistiques de la Banque mondiale, établies à partir des chiffres du fixing de l'après-midi de Londres, pour un or fin à 99,5%.

En février 2017, le prix de l'argent s'établit à 18 dollars l'once, en hausse de 6,1% sur un mois et en hausse de 18,2% sur un an.

Le cours de l'argent depuis janvier 2006. © JDN

Après l'or, l'argent est le deuxième métal précieux le plus échangé sur les marchés. Ce métal blanc est utilisé pour la fabrication de bijoux et d'objets d'usage courant tels que des couverts, mais aussi sous forme d'alliage pour améliorer la dureté d'un métal notamment. L'argent est également recherché par l'industrie électronique (piles, batteries, ordinateurs, téléphones...), pour les panneaux photovoltaïques, la purification de l'eau et la pharmacie. La moitié de la demande est ainsi absorbée pour des usages industriels. L'argent est aussi une valeur d'investissement au même titre que l'or. Les courbes des prix des deux métaux suivent d'ailleurs généralement des trajectoires parallèles.

Le prix de l'argent indiqué ici est tiré des statistiques de la Banque mondiale, établies à partir des chiffres du fixing de l'après-midi de Londres, pour un argent raffiné à 99,9%.

En février 2017, le cours du cuivre s'établit à 5 941 dollars la tonne, en hausse de 3,2% sur un mois et en hausse de 29,2% sur un an. Le prix du cuivre au kilo s'établit donc à 5,94 dollars, soit 5,38 euros environ.

Le prix du cuivre depuis janvier 2006. © JDN

Le cuivre est le troisième métal le plus utilisé au monde après le fer et l'aluminium. C'est aussi l'un des plus anciens à avoir été exploité par l'homme, les premiers objets en cuivre datant de plus de 7 000 ans. Métal de couleur rougeâtre, le cuivre est un excellent conducteur thermique et électrique. Comme l'or et l'argent, il est ductile et facilement malléable. Le cuivre est très prisé de l'industrie électrique et électronique : fabrication de câbles, batteries, circuits électroniques, mais aussi dans la tuyauterie, les transports, ou la fabrication de pièces de monnaie. Le cuivre est aussi largement utilisé dans les alliages comme le bronze ou le laiton.

Le cours du cuivre est particulièrement sensible à la conjoncture économique et peut subir de brutales variations. Le prix du cuivre indiqué est tiré des statistiques de la Banque mondiale, pour un fil ou cathode de cuivre de grade A à 99.9935% de pureté.

En février 2017, le prix du fer s'établit à 89 dollars la tonne, en hausse de 9,9% sur un mois et en hausse de 92,3% sur un an.

Le prix du fer depuis janvier 2006. © JDN

L'abondance de l'offre et le ralentissement de la demande tirent les prix vers le bas. Alors que les prix avaient triplé entre 2006 et 2011, ils sont redescendus depuis pratiquement à leur niveau d'avant-crise. La Chine, l'Australie et le Brésil sont les principaux pays producteurs.

Le fer est le métal le plus utilisé dans le monde et l'un des plus abondants sur terre. Le minerai de fer est majoritairement utilisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication de l'acier ou de la fonte.

Le prix du fer indiqué ici est tiré des statistiques de la Banque mondiale, pour le minerai de fer importé de Chine (la référence du marché), à teneur minimale 62%.

En février 2017, le prix du plomb s'établit à 2 312 dollars la tonne, en hausse de 3,1% sur un mois et en hausse de 30,9% sur un an.

Le prix du plomb depuis janvier 2006. © JDN

Le plomb est un métal non ferreux mou, lourd et très malléable. Il est principalement utilisé dans la fabrication de piles et batteries électriques, la fabrication de munitions, les gaines de câbles électriques, ou sous forme d'oxyde de plomb dans le verre ou les tubes cathodiques. Du fait de sa résistance aux rayonnements X et radioactifs, le plomb est aussi utilisé dans la radiologie et l'industrie atomique. Ce métal a longtemps été un matériau de choix dans la tuyauterie, mais il a été interdit en 1995 pour les canalisations en raison de sa toxicité.

Le prix du plomb indiqué ici est tiré des statistiques de la Banque mondiale, établies à partir des chiffres du London Metal Exchange (LME), pour du plomb raffiné à 99,97% minimum.

En février 2017, le prix du zinc s'établit à 2 846 dollars la tonne, en hausse de 4,8% sur un mois et en hausse de 66,4% sur un an.

Le prix du zinc depuis janvier 2006. © JDN

Le zinc est un métal bleu-gris. Environ la moitié de la production est destinée à la galvanisation, un traitement qui consiste à recouvrir un autre métal d'une couche de zinc dans le but de le rendre résistant à la corrosion. L'autre usage principal est son utilisation dans les alliages comme le laiton (combiné avec du cuivre), utilisé dans l'automobile, les appareils ménagers ou les composants électriques. Le zinc est enfin utilisé sous forme d'oxyde dans l'industrie chimique, par exemple pour renforcer et protéger les caoutchoucs et les plastiques, dans les peintures ou les produits pharmaceutiques.

Le prix du zinc indiqué ici est tiré des statistiques de la Banque mondiale, établies à partir des chiffres du London Metal Exchange (LME), pour du zinc avec un degré de pureté minimal de 99,95%.

En décembre 2016, le prix de l'acier s'établit à 579 dollars la tonne, en hausse de 11,3% sur un mois et en hausse de 54% sur un an.

Le prix de l'acier depuis février 2014. © JDN

Alliage constitué de fer et de carbone, l'acier est un des métaux les plus utilisés dans le monde. L'acier industriel se présente sous deux formes principales : les produits longs (barres, tubes, fils...), utilisés dans la construction, l'ingénierie mécanique et l'énergie, et les produits plats (plaques, tôles, bobines...), utilisés notamment dans l'automobile, l'emballage, les appareils, le bâtiment ou la machinerie lourde. Son prix est très dépendant de la conjoncture économique et de la demande industrielle.

Le prix indiqué est un prix composite calculé par MEPS, le leader mondial de l'analyse marché de l'acier, à partir de produits longs et plats sur trois régions (Europe, Asie, Amérique du Nord).

En janvier 2016, le prix de la ferraille s'établissait en moyenne à 154,73 euros la tonne, en hausse de 6% sur un mois et en baisse de 33% sur un an.

Le prix moyen de la ferraille depuis janvier 2009. © JDN

Le prix de la vieille ferraille d'épaisseur inférieure à 6 mm (type E1C) s'établit à 151,79 euros la tonne, en hausse de 5,7% sur un mois et en baisse de 33% sur un an.

Le prix de la vieille ferraille d'épaisseur supérieure à 6 mm (type E3) s'établit à 158,89 euros la tonne, en hausse de 4,9% sur un mois et en baisse de 33,5% sur un an.

Le prix de la vieille ferraille broyée (type E40) s'établit à 167,82 euros la tonne, en hausse de 4,9% sur un mois et en baisse de 32% sur un an.

Le prix des tournures d'aciers (type E5M) s'établit à 129,53 euros la tonne, en hausse de 5,9% sur un mois et en baisse de 35,3% sur un an.

Le prix des chutes neuves de ferraille d'épaisseur inférieure à 3 mm (type E8) s'établit à 165,64 euros la tonne, en hausse de 8,5% sur un mois et en baisse de 31,9% sur un an.

Les ferrailles proviennent des emballages jetés, des bâtiments, des machines et véhicules, des chutes de fonte ou d'acier récupérés dans la sidérurgie. Une fois fondue, la ferraille sert de matière première pour la fabrication d'acier.

Les prix indiqués ici sont des prix moyen des ferrailles d'origine régionale, rapportés par la Fédération française de l'acier (FFA).

