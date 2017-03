Classement IDH 2016 : les 20 pays où la vie est la plus douce

Le rapport sur le développement humain 2016 dévoile les Etats où la population bénéficie de la meilleure qualité de vie.

Le produit intérieur brut (PIB) n'est pas un outil suffisamment complet pour apprécier la conjoncture économique et sociale d'un pays à un instant T. Pour estimer le bien-être d'une population, il faut également regarder de près la façon dont les richesses matérielles et immatérielles sont distribuées. Cette année encore, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a réalisé ce travail pour calculer l'Indice de Développement Humain (IDH) de chaque Etat du monde et les classer. Au-delà du revenu national brut par habitant, l'IDH prend en compte l'espérance de vie à la naissance et le niveau de scolarisation des jeunes. Ce 21 mars 2017, l'organisation a présenté son palmarès 2016. 1er : Norvège Voir les photos La Norvège affiche une durée moyenne de scolarisation supérieure à celle des vingt premiers pays présents dans le classement IDH. © Lucian Milasian - Fotolia.com

Voici les 20 pays en tête du classement tiré de son rapport sur le développement humain 2016, intitulé "Le développement humain pour tous".

Classement IDH 2016 : les 20 premiers pays Rang Pays IDH Espérance de vie à la naissance (années) Durée moyenne de scolarisation (années) Durée attendue de scolarisation (années) Revenu national brut (RNB) par habitant (PPA $ 2011) 1 Norvège 0,949 81,7 12,7 17,7 67 614 2 ex aequo Australie 0,939 82,5 13,2 20,4 42 822 2 ex aequo Suisse 0,939 83,1 13,4 16 56 364 4 Allemagne 0,926 81,1 13,2 17,1 45 000 5 ex aequo Danemark 0,925 80,4 12,7 19,2 44 519 5 ex aequo Singapour 0,925 83,2 11,6 15,4 78 162 7 Pays-Bas 0,924 81,7 11,9 18,1 46 326 8 Irlande 0,923 81,1 12,3 18,6 43 798 9 Islande 0,921 82,7 12,2 19 37 065 10 ex aequo Canada 0,92 82,2 13,1 16,3 42 582 10 ex aequo Etats-Unis 0,92 79,2 13,2 16,5 53 245 12 Hong-Kong 0,917 84,2 11,6 15,7 54 265 13 Nouvelle-Zélande 0,915 82 12,5 19,2 32 870 14 Suède 0,913 82,3 12,3 16,1 46 251 15 Liechtenstein 0,912 80,2 12,4 14,6 75 065 16 Royaume-Uni 0,909 80,8 13,3 16,3 37 931 17 Japon 0,903 83,7 12,5 15,3 37 268 18 Corée du Sud 0,901 82,1 12,2 16,6 34 541 19 Israël 0,899 82,6 12,8 16 31 215 20 Luxembourg 0,898 81,9 12 13,9 62 471 Source : PNUD

Deux nouveaux venus chamboulent cette année le top 5 des pays où il fait bon vivre dans le monde. L'Allemagne, qui était 6e ex aequo avec l’Irlande en 2016, grimpe de deux place dans le classement du PNUD daté de mars 2017 pour s'emparer de la 4e position. Son espérance de vie à la naissance, ses durées moyennes et attendues de scolarisation et son revenu national brut par habitant progressent. Singapour opère une belle remontée de la 11e à la 5e place, qu'il partage avec le Danemark. Le revenu national brut par habitant du pays a augmenté de 15 00 dollars sur un an, pour s'établir à plus de 78 000 dollars. C'est le plus élevé de ce palmarès, devançant de peu celui du Liechtenstein (75 065). Les Pays-Bas sont relégués à la 7e place, poussés hors du top 5 par les deux entrants.

L'Islande, qui avait été très affectée par la crise financière de 2008, effectue quant à elle un bond spectaculaire de sept places dans ce palmarès, passant de la 16e à la 9e position, tirée notamment par la remontée de son revenu national brut par habitant, qui s'établit à 43 798 dollars en 2015.

La France, qui était 22e dans le classement 2015, remonte en 21e position dans l'édition 2016. Malgré une amélioration globale de son IDH, elle reste toujours exclue du top 20 des pays où la qualité de vie est la meilleure. L'Hexagone était encore sur la 8e marche de ce palmarès en 2009, puis a chuté progressivement.

Définition de l'IDH

L'IDH se calcule grâce à la moyenne de trois indices : le PNB par habitant (exprimé en dollars, converti en parité pouvoir d'achat pour tenir compte des différences de prix), l'espérance de vie à la naissance (en années) et le niveau d'études, lui-même composé de la durée de scolarisation des adultes âgés de 25 ans et de la durée de scolarisation espérée pour les enfants d'âge scolaire (en années). L'IDH établit un minimum et un maximum pour chacune des variables, appelés balises. La situation de chaque pays est indiquée par rapport à ces derniers, avec un résultat compris entre 0 et 1. Plus l'indice est élevé, plus la population du pays jouit d'un bien-être important.

