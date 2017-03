Infographie : les avantages attendus des villes intelligentes

Plus de 8 décideurs sur 10 pensent que les smart cities peuvent augmenter les possibilités d'innovation.

Les villes sont de plus en plus connectées et donc… intelligentes. Aujourd'hui, ce sont les systèmes de sécurité des bâtiments qui utilisent de plus en plus des objets connectés : c'est le cas pour 57% d'entre eux, d'après les indicateurs fournis par notre partenaire Statista, reposant sur une enquête européenne. L'éclairage public a aussi souvent recourt à l'internet des objets (près d'un système sur trois). Quant aux véhicules, un sur cinq peut être qualifié de connecté.

Rendre ainsi plus intelligente les villes a plusieurs avantages. Plus de 81% des décideurs interrogés citent "l'augmentation des possibilités d'innovation", 77% "l'amélioration des rendements", et 70% "la meilleure visibilités dans toute la ville".

