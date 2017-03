Infographie : les femmes chez les géants de la tech

Les Gafa et autres eBay ou PayPal sont bien éloignés de la parité, notamment dans les postes de direction et les métiers techniques.

Dans l'imaginaire collectif, le secteur de la tech reste un monde très masculin dans lequel génies de l'informatique et entrepreneurs testostéronés occupent le haut du pavé. Cliché ou réalité ? Pour répondre à cette question, notre partenaire Statista s'est penché sur la parité dans 8 grandes entreprises de la tech américaine. Et le résultat est éloquent.

La parité est loin d'être la norme dans la tech US. © Statista

Dans les emplois "tech", les femmes sont présentes mais en très faible proportion. C'est chez Paypal et Ebay qu'elles sont le plus nombreuses. Elles représentent… 24% des effectifs. Apple suit de près avec 23% des femmes dans les métiers estampillés "tech". Chez Google, elles ne sont que 19% soit un peu plus que chez Microsoft (18%), Facebook (17%) et Twitter, qui est en queue de peloton (15%).

Dans les postes de direction, les femmes sont plus représentées même s'il reste du chemin à parcourir pour atteindre la parité. Avec 33% de femmes dans les postes de direction, Paypal est l'entreprise où les femmes sont le plus présentes. L'entreprise fondée par Elon Musk et Peter Thiel est suivie de près par Twitter (30%). En revanche, chez Microsoft, elles ne sont que 18%.

Tous postes confondus, les femmes restent minoritaires chez les géants de la tech US. Si chez Paypal et Ebay elles constituent respectivement 44% et 43% des effectifs, elles ne sont que 26% chez Microsoft.

