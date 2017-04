Sur LinkedIn, les Parisiens sont les plus connectés

En France il existe des métiers et des villes dans lesquels les utilisateurs du célèbre réseau professionnel ont un réseau bien développé.

Le réseau social professionnel LinkedIn a annoncé ce 25 avril 2017 avoir dépassé le cap des 500 millions de membres. Dans l'Hexagone, ce sont 14 millions de professionnels qui ont un compte sur le réseau dirigé par Jeff Weiner.

Autre enseignement, certains profils ont plus de relations que d'autres : en France, ce sont les Parisiens qui ont le plus de relations (194 en moyenne). Lyon (111 relations) et Nice (110 relations) sont les deux villes qui complètent le podium.

Au niveau des métiers, ce sont les entrepreneurs qui ont le réseau le plus fourni (342 relations en moyenne). Ils devancent nettement les spécialistes du marketing (290) et du product management (278). Viennent ensuite les consultants (231) et les personnes travaillant dans le secteur des médias et de la communication.

