Infographie : combien d'heures travaillent les freelances par semaine ?

Les freelances ne comptent pas leurs heures. C'est ce que dévoile une étude récente réalisée par OuiShare et Hopwork.

Selon les données d'Eurostat, le nombre de freelances en France a augmenté de 20% en quatre ans pour atteindre les 830 000 individus. Cette partie de la population active travaille-elle plus ou moins que les salariés en CDI ou en CDD? C'est la question à laquelle a voulu répondre une étude menée par le collectif de freelances Ouishare en collaboration avec le jobboard Hopwork. 1 014 travailleurs indépendants ont été interrogés entre janvier et février 2017.

Voici les principaux résultats mis en forme par notre partenaire re.sources, le DataLab de l'emploi de Randstad.

Cliquez sur l'image pour zoomer. © Randstad

Les freelances ne rechignent pas à l'ouvrage. 68% d'entre eux travaillent entre 30 heures et 50 heures par semaine. Plus précisément, 30% du panel déclare travailler entre 30 heures et 40 heures par semaine et 38% entre 40 heures et 50 heures par semaine. 53% d'entre eux travaillent plus de 40 heures par semaine et n'ont donc rien à envier aux salariés qui ont le statut cadre.

Certains ont des horaires de travail encore plus longs. Ainsi, 12% des personnes interrogées déclarent consacrer entre 50 heures et 70 heures à leur activité professionnelle. 3% vont jusqu'à risquer le burn out en dépassant la barre de 70 heures hebdomadaires.

Etre freelance est une tâche à plein temps. 17% de l'échantillon seulement affirme travailler moins de 30 heures chaque semaine.

