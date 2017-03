Comment réussir en entreprise ? Grâce à la formation

Il y a quelques mois, LinkedIn a publié la liste annuelle des compétences les plus demandées par les employeurs en 2017. Voici quelques conseils pratiques pour bien se former.

Dans l'environnement concurrentiel actuel, la conservation des talents et le développement professionnel sont synonymes de réussite de l'entreprise. En effet, les collaborateurs constituent la principale ressource d'une entreprise. Par conséquent, les employeurs doivent s'assurer que des programmes adéquats sont mis en place pour les aider à se perfectionner et à s'épanouir. Pour favoriser l'implication et l'épanouissement, une formation complète et un programme de développement accéléré peuvent s'avérer efficaces.

En matière de formation, les entreprises doivent s'assurer de proposer les dernières technologies et d'enseigner les compétences les plus pertinentes. En observant les résultats publiés par LinkedIn, et particulièrement ceux concernant les analyses statistiques et le data mining, il apparaît qu'il existe de nombreuses façons de former ses salariés et de leur fournir les outils adéquats.

Voici quatre points qui me semblent importants pour favoriser le développement des collaborateurs et améliorer le taux de conservation des effectifs :

Les collaborateurs qui bénéficient d'environnements agiles et favorisant la collaboration ont tendance à être plus productifs et efficaces dans leur travail. Il en va de même pour la formation interne.

Il faut donc envisager de proposer des formations transversales, par exemple en faisant collaborer l'équipe marketing et l'équipe commerciale dans l'apprentissage des dernières techniques de négociation.

Une autre solution consiste à équiper plusieurs services de nouvelles technologies, ce qui permet aux équipes de prendre conscience des avantages au niveau de l'entreprise.

Ainsi, les collaborateurs améliorent leurs niveaux de connaissance, au sein de leur service et à un niveau plus global. En outre, pour les collaborateurs, connaître le fonctionnement des différents processus de l'entreprise de bout en bout et savoir comment ils contribuent eux-mêmes aux résultats finaux offre un aspect motivant.

Il est également possible de contacter des experts externes et de les faire intervenir dans l'entreprise pour y diriger des ateliers qui abordent une tendance actuelle du secteur. Les profils spécialisés ne sont pas toujours disponibles au sein de l'entreprise. Il peut donc s'avérer très utile de chercher hors du cadre de l'entreprise pour éventuellement couvrir des sujets inédits.

Prenons l'exemple de Tableau. Il est possible d'organiser des réunions mensuelles où tous les membres de l’équipe EMEA sont présents. Au cours de ces réunions, les invités peuvent être des experts externes dont les spécialités varient (partenaires commerciaux, membres d'ONG), qui nous prodiguent des enseignements importants et montrent comment l'analyse des données les aide à mieux travailler. Les collaborateurs en ressortent avec un regard neuf qui leur permet de surmonter des défis et de développer de nouvelles idées.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que, dans de nombreux cas, les petites entreprises ne disposent pas de gros budgets pour financer la formation. Si les formations en face à face sont toujours préférables, certaines alternatives, telles que les vidéos, les webinaires ou les livres blancs, permettent également d'améliorer les compétences de manière efficace.

Prenons l'exemple des compétences en matière d'analyse de données. Il existe de nombreuses vidéos et formations en ligne permettant aux collaborateurs d'apprendre à leur propre rythme puis d'appliquer ces connaissances à leur travail quotidien. Les plateformes de formation en ligne telles que Lynda.com sont d'excellentes ressources qui proposent de nombreux cours dans le domaine des technologies et de l'analyse de données, pour différents niveaux d'expertise.

Lorsque les employeurs disposent de peu de ressources, ils doivent être flexibles dans leur approche en termes de formation. Ils doivent se tenir au courant des derniers outils de formation et être en mesure de proposer diverses possibilités à leurs équipes. Ainsi, ces derniers peuvent apprendre à leur propre rythme, quand leur emploi du temps le permet.

Il est primordial pour le succès de votre entreprise de proposer des formations pertinentes qui correspondent non seulement à la fonction des collaborateurs participants mais également au secteur dans lequel vous opérez. Il est devenu capital d'améliorer l'adéquation entre les compétences et les postes. Les entreprises comprennent aujourd'hui que les compétences sont essentielles pour motiver et conserver leurs salariés.

Quelles conséquences pour les employeurs ? Ils doivent se tenir au courant des nouveautés du secteur, connaître les dernières tendances et suivre les progrès de la recherche. Ils disposent ainsi d'une vision plus globale et innovante sur les formations qu'ils doivent proposer à leurs collaborateurs.

De nouveaux concurrents et de nouvelles innovations verront toujours le jour. Le dernier rapport de LinkedIn indique que s'ils veulent garder leur avantage concurrentiel, les employeurs doivent se demander s'ils proposent à leurs équipes les formations les plus pertinentes et les plus cohérentes. Si vous considérez les formations comme un simple outil de motivation, détrompez-vous. Dans le contexte économique actuel, ignorer le développement de nouvelles compétences essentielles peut mener à laisser passer des opportunités prometteuses.