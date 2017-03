10 valeurs du rugby applicables à l'entreprise

Les valeurs du ballon ovale peuvent être adaptées par les managers. Elles permettent notamment de consolider les équipes, d'éviter les angoisses, de positiver et de construire sur la durée.

Un des points capitaux pour manager cette génération de millenials et de les faire cohabiter avec tous les collaborateurs de l’entreprise réside peut-être dans le fait de prendre chaque individu comme faisant partie d’une équipe sportive. En effet, pourquoi ne pas reprendre des bases du management sportif pour diriger les équipes, tout en prenant en compte les caractéristiques de chacun ? Aujourd’hui, les managers doivent s’apparenter à des coachs sportifs capables de motiver leurs équipes, de les fidéliser et de créer une réelle compétition autour des objectifs de l’entreprise. Voici 10 règles de management inspirées de rugby applicables à l’entreprise.Un entraîneur ne se défausse jamais de ses responsabilités sur ses joueurs. En cas de défaite, l’entraîneur assume sa part de responsabilité et ne critique jamais une personnalité en particulier. Mais il peut porter l’attention sur les comportements négatifs ou inadaptés. Dans l’entreprise l’idée est la même pour éviter les rancœurs et la démotivation individuelle. Quels que soient le résultat et l’ambiance, il convient de protéger les collaborateurs contre l’extérieur voir contre la hiérarchie.Un entraîneur a en général, une stratégie précise et la partage avec son équipe. En entreprise il en va de même, en construisant une stratégie avec ses équipes, un manager sera peut-être confronté à quelques écueils lors de la mise en route, mais l’engagement obtenu, le supplément d’âme généré va s’avérer être un pari gagnant.Si un entraîneur met trop de pression sur plusieurs matchs, cela devient contre-productif. Chercher à réussir en tout point peut avoir l’effet inverse, les équipes se bloquent et c’est l’échec assuré. Lorsque l’on parle de management d’une équipe en entreprise, c’est la même chose. Mettre trop de pression sur les collaborateurs risque de les freiner. Pour pallier à cela, il est nécessaire d’expliquer les tenants et aboutissants de ce qui leur est demandé en leur communiquant clairement la deadline s’il y en a une.Sans bons leaders de jeu, qui vont jouer le rôle de courroies entre l’entraîneur et les joueurs, l’équipe est déboussolée. Il faut créer du lien avec vos équipes. Faire en sorte qu’elle vous fasse confiance. En entreprise cette confiance passe par l’action. Un leader en entreprise montre l’exemple il ne fait pas que manager, il montre, guide et c’est de cette manière qu’il peut fédérer autour de lui ses collaborateurs notamment les plus jeunes.Si le président, ou les actionnaires, sont toujours pressés de constater les résultats, l’entraineur, lui, doit parfois savoir donner du temps au temps pour que les talents se révèlent. De la même manière, en leur donnant du temps, les collaborateurs en entreprise peuvent grandir, s’épanouir et devenir de plus en plus performants.Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Le manager doit se fixer, ainsi qu'à ses collaborateurs, des objectifs réalisables et à leur mesure. Prendre le temps de bien définir les objectifs de l’équipe. Faire en sorte qu’ils soient motivants, qu’ils soient "SMART" : spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et suivis dans le temps.Un petit succès va déclencher la motivation d’une équipe de rugby. La règle d’or à garder en tête en entreprise est de s’accrocher au positif. Féliciter les collaborateurs étape par étape pour le travail qu’ils ont accompli et leur motivation augmentera certainement.Un bon élément, aussi talentueux soit-il, avec un esprit négatif et qui n’accepte pas les critiques peut gâcher la performance de toute l’équipe. Dans la sélection d’une équipe de rugby, c’est la complémentarité entre les joueurs qui est recherchée. Dans une entreprise l’idée est la même, il faut trouver comment associer chaque membre de l’équipe à l’aventure, que tout le monde comprenne l’importance de chacun.La sélection d’une équipe de rugby est un processus de long terme. L’entraîneur doit être à l’affût de nouveaux talents, mais il doit également savoir faire des pauses dans l’intégration de nouveaux joueurs pour consolider l’équipe. En entreprise, même en période de croissance, où vous allez avoir envie et/ou besoin de recruter de nouveaux collaborateurs, prenez le temps de consolider votre équipe. Une construction basée sur de mauvaises fondations est vouée à s’effondrer.Manager une équipe sportive ou professionnelle, c’est dire les choses. Un manager ne doit pas tricher. Il doit être franc et sincère. Il doit expliquer sa stratégie, sa pédagogie, dans le respect des différents individus.Il existe bien d’autres règles qu’un manager pourrait suivre mais en résumé pour manager une équipe très diverse et intergénérationnelle, il faut savoir valoriser le travail effectué, savoir prendre son temps pour construire sur le long terme une stratégie gagnante et miser sur l’esprit d’équipe. Il est clair que le management dans le sport a beaucoup à nous apprendre sur ce sujet-là.